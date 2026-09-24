Шестеро павлодарцев вымогали деньги у людей под угрозой расправы

Трое жителей Павлодара пострадали от вымогательств, потеряв три миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Оперативники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в серии вымогательств. В рамках досудебного расследования установлены три потерпевших.

"На протяжении месяца подозреваемые требовали у жителей Павлодара денежные средства, сопровождая свои требования угрозами физической расправы. В результате проведенных розыскных мероприятий оперативники установили личности и задержали шестерых подозреваемых. Пятеро из них водворены в изолятор временного содержания", – поделился начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

По фактам вымогательства возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также проверяется возможная причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области полицейские совместно с сотрудниками Департамента Комитета национальной безопасности задержали группу подозреваемых в вымогательстве денег у водителей.