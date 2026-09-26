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Происшествия

Прямой эфир закончился в изоляторе: скандальных блогеров TikTok арестовали в Шымкенте

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 22:54 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте сотрудники полиции оперативно вычислили и отправили за решетку четверых популярных блогеров, которые устроили скандальный прямой эфир с нецензурной бранью в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города. Опасный контент и мат в реальном времени стражи порядка выявили во время очередного мониторинга социальной сети TikTok.

Четверо стримеров ради хайпа и просмотров демонстративно нарушали общественный порядок и не стеснялись в выражениях перед своей аудиторией.

Как выяснили полицейские, блогеры вели трансляцию из арендованной квартиры в Шымкенте.

"Установлено, что участники эфира – уроженец Туркестанской области 31-летний Бексултан Аппаз, выступающий в сети под никнеймом "Белый тигр", 22-летний уроженец Кызылординской области Самат Амир под никнеймом "Сампо", 25-летний уроженец Мангистауской области Нургазы Жолдас и 26-летний уроженец Туркестанской области Ерасыл Жумагул – находились в арендованной квартире в Шымкенте", – говорится в сообщении.

Всех участников скандального стрима задержали и оперативно привлекли к административной ответственности.

Суд рассмотрел материалы дела и вынес в отношении блогеров жесткое решение: Бексултана Аппаза отправили под административный арест на 17 суток, Нургазы Жолдас получил 7 суток ареста, а Самат Амир и Ерасыл Жумагул проведут в изоляторе по 5 суток.

Ранее полицейские пресекли ночные гонки на улицах Шымкента.

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Канат Болысбек
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