В Атырау лифт с людьми рухнул с третьего этажа: есть пострадавшие

Сегодня, 5 октября 2026 года, в Атырау в одном из жилых комплексов произошло аварийное снижение лифта с третьего этажа. В результате происшествия есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

ЧП с лифтом произошло в ЖК "Гранд Атырау", расположенном по адресу: ул. Кулманова, 1Б, в блоке "Б".

"В момент происшествия в лифте находились четыре человека. Трое жителей были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу для прохождения обследования. По предварительной информации, их состояние оценивается как удовлетворительное. Один житель от медицинской помощи отказался". Пресс-служба акимата Атырау

Как сообщается, на место происшествия оперативно прибыл аким города Данияр Таханов, который ознакомился с ситуацией, встретился с жителями и представителями ответственных служб.

"Аким города поручил ответственным службам в кратчайшие сроки установить причины аварийного снижения лифта, а также провести комплексную проверку технического состояния всех лифтов города и оценить уровень их безопасности". Пресс-служба акимата Атырау

Отмечается, что ситуация находится на особом контроле Данияра Таханова.

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Данияр Таханов был назначен акимом Атырау 30 сентября 2026 года. С июля 2023 года эту должность занимал Шакир Кейкин.