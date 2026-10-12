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Общество

Полицейские рейды по ночному Алматы закончились десятками задержаний

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 09:21 Фото: polisia.kz
В Алматы прошли полицейские отработки по увеселительным заведениям. По итогам – десятки задержанных, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что под усиленным контролем полицейских Алмалинского района был центр Алматы, где патрулировали увеселительные заведения, улицы и общественные пространства.

"Задача – пресечь правонарушения и не допустить, чтобы поздняя ночь обернулась опасностью для горожан, особенно несовершеннолетних. Первый удар – по нарушениям в увеселительных заведениях. Полицейские проверили места отдыха на предмет курения табачных изделий и кальянных смесей. Результат – 36 административных производств. Изъято 57 кальянных аппаратов", – рассказали в полиции.

На улицах пешие патрули выявили 29 человек, распивавших алкоголь в неустановленных местах.

"Отдельное внимание – несовершеннолетним. Сотрудники подразделения ювенальной полиции проверили наиболее посещаемые общественные места, в том числе Арбат и побережье озера Сайран. По итогам выявленных нарушений составлено 14 административных протоколов", – добавили в ДП.

А в Жетысуском районе Алматы ночные посиделки в кафе закончились скандалом и кровавой драмой – мужчина получил ранения. Другой скандал произошел в продуктовом магазине, где женщина пыталась отбить у полиции задержанного за кражу.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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