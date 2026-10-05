Сразу несколько автомобилей придавило рухнувшее дерево в Павлодаре
Дерево обломилось частично, однако этого хватило, чтобы повредить сразу несколько автомобилей, стоявших на парковке, пишет 5 октября 2026 года irbistv.kz.
Местные жители отметили: чудом никто не пострадал. Впрочем, кто ответит за порчу имущества, пока неясно.
При этом люди неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой спилить деревья, но вмешательство служб ограничивалось лишь спиливанием нескольких веток.
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А во дворе между тем остались и другие аварийные насаждения, в том числе расположенные вблизи детской площадки.
Ранее схожий инцидент привел к трагедии в южной столице – 19-летняя алматинка впала в кому после того, как во время семейной прогулки в роще Баума на нее рухнуло дерево. Пока полиция расследует уголовное дело, в акимате заявляют о массовом биологическом старении знаменитого парка.