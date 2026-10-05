Сразу несколько автомобилей придавило рухнувшее дерево в Павлодаре

В Павлодаре сухое дерево упало во дворе многоэтажки и раздавило несколько припаркованных машин. Жители дома утверждают, что неоднократно просили власти спилить аварийные стволы, но их обращения игнорировали, сообщает Zakon.kz.

Дерево обломилось частично, однако этого хватило, чтобы повредить сразу несколько автомобилей, стоявших на парковке, пишет 5 октября 2026 года irbistv.kz.

Местные жители отметили: чудом никто не пострадал. Впрочем, кто ответит за порчу имущества, пока неясно.

При этом люди неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой спилить деревья, но вмешательство служб ограничивалось лишь спиливанием нескольких веток.

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А во дворе между тем остались и другие аварийные насаждения, в том числе расположенные вблизи детской площадки.

Ранее схожий инцидент привел к трагедии в южной столице – 19-летняя алматинка впала в кому после того, как во время семейной прогулки в роще Баума на нее рухнуло дерево. Пока полиция расследует уголовное дело, в акимате заявляют о массовом биологическом старении знаменитого парка.