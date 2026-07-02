Дерево упало на автомобиль или человека: кто возместит ущерб и что делать казахстанцам

Иногда непогода или аварийное состояние деревьев приводит к тому, что в неожиданный момент ствол или ветви не выдерживают и обрушиваются. Страдают транспорт, а иногда невинные прохожие. Как быть в такой ситуации, кто поможет и возьмет на себя ответственность, узнал Zakon.kz.

Когда дерево становится угрозой

Непогода ежегодно испытывает на прочность города Казахстана. Во время сильного ветра, ливней или снегопадов первыми удар стихии нередко принимают на себя деревья. Одни не выдерживают мощных порывов ветра, другие падают из-за возраста, болезней, поврежденной корневой системы или деятельности вредителей. В результате страдают автомобили, линии электропередачи, здания и, что самое страшное, люди.

Подобные происшествия происходят регулярно практически во всех регионах страны.

Совсем недавно в Алматы дерево рухнуло на припаркованный автомобиль Lexus. Инцидент произошел днем в Алмалинском районе города. К счастью, в момент падения людей в салоне не было, поэтому обошлось без пострадавших. Однако машина получила серьезные повреждения. Прибывшие на место сотрудники полиции зарегистрировали факт происшествия и зафиксировали причиненный ущерб.

Еще один случай произошел на серпантинной дороге, ведущей к высокогорному курорту Шымбулак. После сильного ветра огромное дерево упало на проезжую часть, полностью перегородив движение транспорта. Дорогу оперативно расчистили экстренные служб, и в этом случае пострадавших удалось избежать.

Менее удачно закончился инцидент в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Там дерево рухнуло сразу на два автомобиля, двигавшихся по автодороге между селами Енбек и Кырбалтабай. В результате происшествия травмы получили четыре человека, которым медицинскую помощь оказали на месте.

Однако подобные происшествия далеко не всегда заканчиваются только материальным ущербом. В начале года трагедия произошла в Шымкенте. После сильного дождя и мокрого снегопада на ученика четвертого класса во дворе жилого дома обрушилась крупная ветвь дерева. От полученных травм ребенок погиб на месте.

Опасность представляют не только шквалистый ветер и другие неблагоприятные погодные условия. Специалисты отмечают, что причиной падения нередко становятся аварийные деревья, пораженные вредителями, грибковыми заболеваниями или внутренней гнилью. Внешне они могут выглядеть вполне здоровыми, однако внутри уже потеряли прочность и способны рухнуть даже при относительно небольшой ветровой нагрузке.

Именно поэтому после каждого подобного происшествия у пострадавших возникает закономерный вопрос: кто должен отвечать за последствия и как добиться возмещения ущерба?

Первые минуты после происшествия: что нужно сделать

Как отмечают специалисты, от правильных действий сразу после падения дерева во многом зависит, удастся ли впоследствии получить компенсацию причиненного ущерба.

Как пояснили редакции в акимате Алматы, прежде всего необходимо оценить ситуацию и убедиться, что людям ничего не угрожает.

Если есть пострадавшие, необходимо незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь по номеру 103. Одновременно следует сообщить о случившемся в полицию, а если дерево продолжает представлять опасность для окружающих, перекрыло дорогу или существует риск дальнейшего обрушения, дополнительно обратиться в службу спасения по номеру 112.

Когда в результате происшествия поврежден только автомобиль или другое имущество, первым делом также следует вызвать сотрудников полиции. Именно они зафиксируют обстоятельства происшествия и оформят необходимые материалы, которые впоследствии могут стать одним из главных доказательств при взыскании ущерба.

После фиксации происшествия специалисты рекомендуют самостоятельно сделать как можно больше фотографий и видеозаписей. Желательно снять общий вид места происшествия, положение дерева, характер повреждений автомобиля или другого имущества, а также состояние самого дерева. Особое внимание стоит обратить на наличие сухих ветвей, трещин, следов гнили или других признаков аварийности.

"Не стоит сразу убирать дерево или перемещать автомобиль до оформления происшествия, если это не создает угрозу безопасности окружающих", – отметили специалисты.

Еще один важный шаг – проведение независимой оценки причиненного ущерба. Такое заключение впоследствии может стать одним из ключевых документов при рассмотрении вопроса о возмещении убытков.

Кто уберет дерево и кто отвечает за территорию

После оформления происшествия необходимо сообщить о случившемся в городские службы, чтобы специалисты оперативно устранили последствия падения дерева.

Как пояснили в акимате Алматы, если дерево препятствует движению транспорта, создает угрозу жизни и здоровью людей либо нарушает работу городской инфраструктуры, коммунальные службы проводят его распиловку и вывоз в приоритетном порядке.

При этом дальнейшее разбирательство зависит от того, где именно росло дерево .

Если оно находилось на территории общего пользования – вдоль улицы, в парке, сквере или на бульваре, его содержание относится к компетенции районных акиматов и Управления коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции. Решения о санитарной вырубке аварийных деревьев принимает Управление экологии и окружающей среды.

Если же дерево росло на территории жилого комплекса , коммерческого объекта или другой частной территории, ответственность за его содержание, санитарную обрезку и своевременное удаление возлагается на собственника участка, арендатора, балансодержателя либо организацию, управляющую объектом кондоминиума.

Именно установление ответственного за содержание территории впоследствии становится одним из ключевых этапов при решении вопроса о возмещении ущерба.

Кто ответит за упавшее дерево и как добиться компенсации

Оформление происшествия – лишь первый этап. Чтобы получить компенсацию, пострадавшему предстоит установить, кто отвечал за содержание дерева, собрать доказательства и при необходимости отстаивать свои права в суде. Именно на этом этапе многие совершают ошибки, которые впоследствии мешают взыскать причиненный ущерб.

Как нам разъяснил адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Бауыржан Сералин, подобные случаи регулируются нормами Гражданского кодекса РК, предусматривающими обязанность виновной стороны полностью возместить причиненный ущерб.

При этом, вопреки распространенному мнению, казахстанцам не всегда приходится самостоятельно доказывать, что коммунальные службы или балансодержатель проявили халатность.

По словам юриста, законодательство предусматривает так называемую презумпцию вины причинителя вреда. Иными словами, организация, отвечающая за содержание дерева, должна доказать, что сделала все необходимое для предотвращения происшествия: регулярно осматривала дерево, проводила санитарную обрезку, следила за его состоянием и не имела оснований считать его аварийным.

Если же таких доказательств нет, вероятность взыскания ущерба значительно возрастает.

Все зависит от того, где росло дерево

Ответственным считается не тот, кто условно является "владельцем" дерева, а организация или лицо, на которое возложена обязанность следить за состоянием зеленых насаждений на конкретной территории.

Если дерево росло возле многоквартирного дома, ответственность, как правило, несет ОСИ, КСК или обслуживающая компания.

Когда дерево упало на территории торгового центра, банка, предприятия, бизнес-центра или другого коммерческого объекта, обязанность по его содержанию лежит на собственнике либо пользователе земельного участка.

Поэтому одним из первых шагов после происшествия становится выяснение, кто именно обслуживает территорию, где произошло падение дерева. При необходимости такую информацию можно запросить в районном акимате, подразделениях ЖКХ, управляющей компании или других уполномоченных органах.

Когда можно рассчитывать на возмещение ущерба

Получить компенсацию можно далеко не только тогда, когда дерево выглядело полностью сухим.

Как отмечает адвокат, суды, как правило, встают на сторону потерпевших, если удается установить, что дерево находилось в аварийном состоянии либо ответственная организация ненадлежащим образом исполняла свои обязанности.

В частности, основанием для взыскания ущерба могут стать следующие обстоятельства:

дерево имело признаки аварийности – было сухим, трухлявым, поврежденным или пораженным гнилью;

коммунальные службы или обслуживающая организация не проводили своевременный осмотр, санитарную обрезку либо удаление опасных деревьев;

жители ранее обращались с жалобами на опасное дерево, однако никаких мер принято не было.

В подобных случаях пострадавший вправе обратиться с требованием о добровольном возмещении ущерба. Если виновная сторона отказывается компенсировать убытки, вопрос решается уже в судебном порядке.

Какие доказательства помогут выиграть дело

Юристы подчеркивают: чем лучше собрана доказательная база, тем выше вероятность добиться положительного решения.

Поэтому после происшествия важно сохранить не только фотографии и видеозаписи, но и все документы, связанные с инцидентом.

В качестве доказательств пригодятся материалы полиции, фото- и видеозаписи, заключение независимого оценщика, документы на имущество, а при наличии пострадавших – медицинские документы.

Если ранее жители уже сообщали в акимат, КСК или другую организацию о необходимости спилить аварийное дерево, такие обращения также могут сыграть важную роль в суде. Они подтверждают, что ответственное лицо знало о существующей опасности, но не приняло необходимых мер.

После сбора всех документов специалисты рекомендуют направить виновной стороне письменную претензию с требованием добровольно возместить ущерб. Если ответа не последует либо в выплате будет отказано, следующим шагом становится обращение в суд.

Всегда ли виноват сильный ветер?

Практически во всех подобных спорах ответчики ссылаются на непогоду, утверждая, что причиной происшествия стали ураган, сильный ливень или другие природные явления.

Однако, по словам адвоката, само по себе ухудшение погоды далеко не всегда освобождает ответственную организацию от ответственности. Именно ответчик должен доказать, что происшествие стало следствием непреодолимой силы.

Более того, судебная практика показывает, что обычные для региона сильный ветер, дождь или снегопад редко признаются форс-мажором сами по себе. Если выясняется, что дерево было аварийным или за ним ненадлежащим образом ухаживали, суды, как правило, принимают сторону потерпевших.

Суды все чаще становятся на сторону пострадавших

Казахстанская судебная практика показывает, что добиться компенсации вполне реально.

Так, Балхашский городской суд взыскал ущерб с обслуживающей организации после падения аварийного дерева на автомобиль.

В Костанае апелляционный суд обязал уполномоченный орган выплатить более 2 млн тенге после того, как были проигнорированы обращения жителей о спиле опасного дерева.

В Караганде суд взыскал около 1,8 млн тенге с районного акимата, отклонив доводы о том, что причиной происшествия стала непогода.

Эти решения показывают, что, даже если причиной происшествия стал сильный ветер или непогода, это еще не означает автоматического освобождения ответственной организации от обязанности возместить причиненный ущерб.

Опасность можно предотвратить: что делать, если дерево выглядит аварийным

Дожидаться сильного ветра или очередного штормового предупреждения, если во дворе растет явно аварийное дерево, специалисты не советуют. Сухие ветви, глубокие трещины в стволе, сильный наклон, следы гнили, поврежденная корневая система или крупные сломанные сучья могут свидетельствовать о том, что дерево представляет опасность.

Как подчеркнули в акимате Алматы, жители могут самостоятельно сообщить о таких деревьях. Для этого достаточно направить обращение через портал e-Otinish в районный акимат, Управление экологии и окружающей среды либо Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции.

После поступления обращения специалисты проводят обследование дерева. Если подтверждается, что оно находится в аварийном состоянии, принимается решение о санитарной обрезке или вырубке в соответствии с действующим законодательством.

"Мониторинг состояния зеленых насаждений на землях общего пользования ведется на постоянной основе. Специалисты обследуют деревья, выявляют аварийные экземпляры и принимают решение об их санитарной обрезке либо удалении", – добавили в акимате.

Во время штормовых предупреждений городские службы работают в усиленном режиме. Дополнительно организуется дежурство аварийных бригад, усиливается контроль за состоянием зеленых насаждений, а при поступлении сообщений об упавших деревьях коммунальные службы оперативно приступают к распиловке стволов, вывозу древесины и освобождению проезжей части, тротуаров и дворов.

Приоритет отдается случаям, когда дерево представляет непосредственную угрозу жизни людей, мешает движению транспорта или нарушает работу городской инфраструктуры.

Как снизить риск во время непогоды

Но даже регулярное обследование деревьев не способно полностью исключить риск их падения. Поэтому в период действия штормовых предупреждений специалисты рекомендуют соблюдать простые меры предосторожности.

Прежде всего не стоит парковать автомобили под деревьями с явными признаками аварийности – сухими ветвями, поврежденным стволом или сильным наклоном. По возможности следует избегать длительного нахождения под крупными деревьями, особенно во время сильного ветра, ливня или мокрого снегопада.

Также не рекомендуется укрываться под деревьями во время грозы и оставлять автомобили рядом с рекламными конструкциями, линиями электропередачи и другими объектами, которые могут быть повреждены непогодой.

Что важно помнить каждому казахстанцу

Падение дерева всегда кажется случайностью. Однако далеко не каждое такое происшествие можно назвать неизбежным. Зачастую причиной становятся несвоевременная санитарная обрезка, отсутствие регулярного обследования или игнорирование обращений жителей.

В то же время многое зависит и от самих горожан. Если сухое или поврежденное дерево вызывает опасения, не стоит рассчитывать, что проблему заметят коммунальные службы. Одно своевременное обращение в уполномоченные органы может предотвратить серьезные последствия, сохранить имущество, а в некоторых случаях – спасти человеческую жизнь.