15 человек спасли при пожаре многоэтажки в Караганде

Фото: Zakon.kz

Сотрудники МЧС спасли и эвакуировали 15 человек из горящего многоэтажного дома в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС 24 октября 2026 года, пожар произошелв квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома в микрорайоне Мамыраева. Горели мебель и домашние вещи. "Силы МЧС оперативно прибыли на место происшествия. В ходе разведки и тушения пожара спасатели с использованием спасательных колпаков спасли 8 человек, в том числе 5 детей. Еще 7 человек были эвакуированы по лестничному маршу", – рассказали в пресс-службе ведомства. Пожар ликвидировали в короткие сроки. Пострадавших нет. МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Ранее в Щучинске из-за пожара эвакуировали 75 человек.

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