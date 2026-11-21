Четырех граждан Казахстана задержали в Словакии – МИД
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министерство иностранных дел Республики Казахстан подтвердило задержание четырех казахстанцев в Словацкой Республике, передает Zakon.kz.
В ведомстве подтвердили информацию и отметили, что им известно о задержании четырех граждан Казахстана в Словацкой Республике.
"Гражданам оказывается консульско-правовое содействие, установлена связь с их родственниками". МИД РК
Ситуацию держат на контроле.
Причины задержания казахстанцев в ведомстве не уточнили.
Ранее казахстанка погибла в Стамбуле.
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