Министерство иностранных дел Республики Казахстан подтвердило задержание четырех казахстанцев в Словацкой Республике, передает Zakon.kz.

В ведомстве подтвердили информацию и отметили, что им известно о задержании четырех граждан Казахстана в Словацкой Республике.

"Гражданам оказывается консульско-правовое содействие, установлена связь с их родственниками". МИД РК

Ситуацию держат на контроле.

Причины задержания казахстанцев в ведомстве не уточнили.

Ранее казахстанка погибла в Стамбуле.