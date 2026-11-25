Пожар вспыхнул в складском помещении в Алматы
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня, 25 ноября 2026 года, в Алматы в складском помещении произошел пожар. Его ликвидируют сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.
О возгорании стало известно из социальных сетей. В частности, кадрами пожара в Threads поделилась пользовательница под ником gumcxfy.
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Как рассказали в пресс-службе МЧС РК:
"Сегодня на пульт "112" поступило сообщение о задымлении в складском помещении в Турксибском районе Алматы по улице Стасова. К месту вызова оперативно направили пожарные расчеты. По прибытии спасателей склад уже был охвачен открытым пламенем. Пожарные работают по повышенному номеру вызова".
В МЧС отметили, что работы по локализации и ликвидации пожара продолжаются.
Обновлено в 08:31
"В 08:25 пожар локализован. Для защиты расположенных в непосредственной близости складских помещений были поданы пожарные стволы на тушение и защиту. Угроза распространения огня на соседние склады снята. К тушению привлечена техника "Алматы Су", обеспечена бесперебойная подача воды", – сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
В ведомстве пояснили, что тушение осложнялось конструктивными особенностями здания: металлический каркас, стены обшиты сэндвич-панелями.
Высота строения составляет около 10 метров. Силы и средства продолжают работу на месте происшествия.
24 ноября 2026 года полицейские спасли табун лошадей из полыхающей на трассе фуры. Инцидент произошел около 09:15 на 175-м км Алматы – Усть-Каменогорск в области Жетысу.
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