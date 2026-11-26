В одной из кофеен Шымкента мужчина бросил стакан в девушку и серьезно ее поранил, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала "Криминальный Казахстан", за столом в кофейне сидели шестеро мужчин. По словам присутствующих, сначала они громко разговаривали, а затем попытались познакомиться с девушками. Получив отказ, мужчины стали оскорблять их. В разгар конфликта посетитель бросил стакан в сторону девушек и попал в одну из них. Как добавили очевидцы, у пострадавшей сломался зуб, была рассечена губа, а осколок стекла порезал руку до кости.

После произошедшего мужчины покинули заведение до приезда полиции.

"Девушки дождались правоохранителей и обратились за медпомощью. Врачи наложили швы на губу и руку", – отмечено в публикации.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в Департамент полиции (ДП) города.

Там уточнили, что инцидент произошел 25 ноября 2026 года в одном из кафе.

"Между посетителями случился конфликт. Мужчина напал на женщину и бросил в нее стеклянный стакан. В результате она получила травмы лица и руки". Пресс-служба ДП Шымкента

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого уже задержали. Он находится в ИВС.

"Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции". Пресс-служба ДП Шымкента

Несколько дней ранее также в Шымкенте охранники кафе подрались с посетителями.