Сломанный зуб и рассеченная губа: в кафе Шымкента мужчина швырнул стакан в девушку
По данным Telegram-канала "Криминальный Казахстан", за столом в кофейне сидели шестеро мужчин. По словам присутствующих, сначала они громко разговаривали, а затем попытались познакомиться с девушками. Получив отказ, мужчины стали оскорблять их. В разгар конфликта посетитель бросил стакан в сторону девушек и попал в одну из них. Как добавили очевидцы, у пострадавшей сломался зуб, была рассечена губа, а осколок стекла порезал руку до кости.
После произошедшего мужчины покинули заведение до приезда полиции.
"Девушки дождались правоохранителей и обратились за медпомощью. Врачи наложили швы на губу и руку", – отмечено в публикации.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в Департамент полиции (ДП) города.
Там уточнили, что инцидент произошел 25 ноября 2026 года в одном из кафе.
"Между посетителями случился конфликт. Мужчина напал на женщину и бросил в нее стеклянный стакан. В результате она получила травмы лица и руки".Пресс-служба ДП Шымкента
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого уже задержали. Он находится в ИВС.
"Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции".Пресс-служба ДП Шымкента
Несколько дней ранее также в Шымкенте охранники кафе подрались с посетителями.