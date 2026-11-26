В Жанаозене полицейские задержали 48-летнего местного жителя с крупной партией наркотиков. При себе и дома у мужчины нашли почти два килограмма марихуаны и опий. Об этом 26 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

Оперативники задержали подозреваемого перед рынком "Сак" в микрорайоне Жулдыз.

Во время личного досмотра и последующего обыска по месту жительства у него обнаружили запрещенные вещества.

Общий вес изъятой марихуаны составил 1 кг 825 г, опия – 18,61 г.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования установлено, что подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения", – говорится в сообщении ДП.

За употребление наркотиков его также привлекли к административной ответственности по статье 440-1 КоАП РК.

Сейчас подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, полиция продолжает следственные действия.

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