Опасный секрет 48-летнего казахстанца раскрылся после встречи с полицейскими
Оперативники задержали подозреваемого перед рынком "Сак" в микрорайоне Жулдыз.
Во время личного досмотра и последующего обыска по месту жительства у него обнаружили запрещенные вещества.
Общий вес изъятой марихуаны составил 1 кг 825 г, опия – 18,61 г.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования установлено, что подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения", – говорится в сообщении ДП.
За употребление наркотиков его также привлекли к административной ответственности по статье 440-1 КоАП РК.
Сейчас подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, полиция продолжает следственные действия.
А в Карагандинской области осудили пятерых участников организованной преступной группы, занимавшейся производством и сбытом аналогов психотропных веществ. Незаконный бизнес действовал в течение двух лет и принес многомиллионные доходы.