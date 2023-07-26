Итоги дня: Токаев о сожжении Корана, новые назначения и гранты, взрыв в Экибастузе

Президент Казахстана высказался о серии публичного сожжения Корана в европейских странах, кто получил новые посты, что взорвалось в Экибастузе. Об этих и других важных новостях, произошедших за день, в итоговой подборке Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев высказался об актах сожжения Корана.

Акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы глава государства считает непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами.

По его мнению, участившиеся случаи религиозного вандализма и безответственного поведения граждан соответствующих государств должны подвергнуться единодушному осуждению как акции, идущие вразрез с общепризнанными нормами цивилизованного сосуществования государств и религий.

Свое веское слово по этому поводу должна сказать и Генеральная Ассамблея ООН, заключил Токаев.

Назначение

Назначен новый глава Комитета медицинского и фармацевтического контроля – Нурлан Искаков.

В последние годы он работал заместителем председателя правления ТОО "СК-Фармация", а также занимал должность заместителя председателя правления РГП на ПХВ "Национальный научный центр развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой" Министерства здравоохранения РК.

Кумис Сеитова возглавила Комитет культуры Министерства культуры и спорта.

Трудовой стаж она начинала с младшей медицинской сестры. В последние годы работала заместителем директора Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК, а также заместителем председателя Комитета культуры МКС РК.

Валютные операции

С 2024 года изменятся правила осуществления валютных операций. Соответствующие изменения в Правила осуществления валютных операций подготовил Национальный банк.

Так, правила осуществления валютных операций будут дополнены новым параграфом, определяющим виды и критерии отдельных валютных операций, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Казахстана, уклонение от выполнения требований валютного законодательства республики и порядок их проведения.

Все подробности можно прочитать здесь.

Экспорт

В Казахстане снимут запрет на вывоз древесных гранул.

МИИР РК подготовило поправки в приказ от 7 июня 2023 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов" и теперь из введенного ранее запрета на вывоз отдельных видов лесоматериалов исключат гранулы древесные, страной происхождения которых является Казахстан.

Ранее казахстанские лесопользователи и деревообрабатывающие компании поднимали вопрос об экономической целесообразности экспорта древесных гранул или пеллет в ЕС и другие страны.

Еще одна финпирамида

Новую финпирамиду выявило в Алматы Агентство по финансовому мониторингу. Деятельность компании пресекли на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.

Так, представители компании S-Group обещали вкладчикам высокую доходность от 6% до 8% в месяц, или более 70% в год. Минимальная сумма вклада – 100 долларов. Также было предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 5% от суммы в случае привлечения за собой вкладчиков.

При этом клиентам не предоставлялись какие-либо документы и договоры, подтверждающие факт принятия денег, сумма вклада отображалась в личном кабинете в цифровом виде и отсутствовала возможность снять вложенные денежные средства. Сейчас проводится досудебное расследование.

Госгранты

В Казахстане молодым людям от 14 до 35 лет будут присуждать гранты "Тәуелсіздік ұрпақтары" (Поколение независимости).

Гранты присуждаются на конкурсной основе для реализации новых идей и инициатив по следующим направлениям:

"Наука" – для реализации новых научных проектов и исследований в приоритетных секторах науки;

"Культура" – для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;

"Информационные технологии" – для реализации и разработки новых IT-решений и проектов, в том числе начинающих стартап-проектов;

"Бизнес" – для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики;

"Медиа" – для реализации новых медиа-проектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи.

Конкурс проводится в два этапа. Все подробности можно узнать здесь.

Ограничения

В Алматы на целый месяц частично ограничат проезд по проспекту Райымбека из-за плановых работ на трубопроводе, который расположен под дорожным полотном.

"С 22:00 28 июля по 27 августа в Жетысуском районе Алматы будет закрыто движение для автомототранспорта по пр. Райымбека – от ул. Байзакова до ул. Казакова в западном направлении", – сообщили в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".

ЧП

В Экибастузе загорелась автозаправка после произошедшего взрыва.

Загорелись сразу 4 цистерны, огонь перешел на продуктовый магазин. Пожарные выстроили защиту соседних зданий, так как дома частного сектора находятся через дорогу в 100 метрах от очага горения.

На месте работали 20 сотрудников и 7 единиц техники. Спустя час пожар был локализован, затем ликвидирован. Недалеко от цистерны было обнаружено тело молодого мужчины, позже было установлено, что это 17-летний оператор АЗС. Причину инцидента выясняют.

Погода

В ближайшие три дня в Казахстане ожидается 43-градусная жара, дожди, град, шквал.

По данным РГП "Казгидромет", 27 июля на юго-востоке, 27-28 июля на западе, юго-западе, 28-29 июля на северо-западе страны ожидается очень сильная жара +40+43.

"В предстоящие дни с прохождением атмосферных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, порывистым ветром, 28 июля на севере, 28-29 июля на востоке, юго-востоке ожидаются сильные дожди, град, шквал", – говорится в прогнозе.

Мировые новости

Средиземноморье охвачено лесными пожарами, огонь распространяется в Хорватии и Португалии.

По меньшей мере в девяти странах Средиземноморья бушуют лесные пожары, распространившиеся в Хорватии и Португалии. Тысячи пожарных в Европе и Северной Африке пытаются сдержать пламя, разжигаемое высокими температурами, суховеями и сильными ветрами.

По последним данным, 34 человека погибли в Алжире, где во вторник 8 тыс. пожарных боролись с пожарами на севере страны. Пожары бушевали в 15 провинциях, в результате чего более 1,5 тыс. человек были эвакуированы из своих домов.

Очевидцы рассказывали о том, как спасались от стен пламени, бушевавшего, "как паяльная лампа", уничтожавшего дома и прибрежные курорты и превращавшего обширные лесные массивы в почерневшие пустоши. В некоторых районах температура достигла 50°C.

По данным Министерства обороны, среди погибших – 10 солдат, оказавшихся в ловушке пламени в Бени Ксиле. В нескольких регионах страны погибли 34 человека. Все остальные подробности тут.

Кроме того, пожарами охвачено сразу несколько курортов в Турции. К примеру, более 37 часов продолжается лесной пожар в районе города Кемер.

Численность населения Японии сократилась почти на 800 тысяч человек.

В 2022 году в каждой из 47 префектур Японии наблюдалось сокращение численности населения, а общее число японцев уменьшилось более чем на 800 тыс. человек. Премьер-министр Японии назвал эту тенденцию кризисной и пообещал бороться с ней. Однако национальная политика до сих пор не смогла остановить сокращение численности населения, хотя согласованные усилия ряда небольших городов дали определенный результат.

Согласно опубликованным 26 июля новым данным, число умерших достигло рекордного уровня – более 1,56 млн человек, а число родившихся в Японии в 2022 г. составило всего 771 тыс. человек, что стало первым случаем падения числа новорожденных ниже 800 тыс. с начала ведения учета.

Даже рекордное увеличение числа иностранных жителей более чем на 10%, до 2,99 млн человек, не смогло остановить падение общей численности населения, которая сокращается уже 14 лет подряд.

Спорт

Представители Мбаппе начали переговоры о его переходе в "Аль-Хилаль".

Менеджеры футболиста французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе приступили к переговорам о смене места работы своего клиента. Форварда ждут в чемпионате Саудовской Аравии в клубе "Аль-Хилаль".

Ранее самый титулованный клуб Саудовской Аравии сделал "ПСЖ" предложение на сумму 300 млн евро. Килиану Мбаппе в новой команде обещают фантастическую зарплату в 700 млн евро за сезон. Как передает As, представители Мбаппе уже начали обсуждать громкий трансфер футболиста на Ближний Восток.

По предварительной информации, "Аль-Хилаль" предлагает Мбаппе контракт на два года, а игрок пока соглашается всего на один сезон.