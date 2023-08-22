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Глава кыргызского НИИ ирригации: Мы не даем Казахстану воду, потому что ее нет

вода Кыргызстан Фото: pixabay
В Кыргызском научно-исследовательском институте ирригации при Минсельхозе КР отреагировали на информацию в СМИ о том, что казахстанские пограничники не пропускают фуры на границе якобы из-за того, что кыргызстанская сторона не подает воду Казахстану, сообщает Zakon.kz.

21 августа перед пунктом пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" образовалась пробка из 370 машин. Сообщается, что за 10 часов казахстанская сторона пропустила всего три фуры, передает 24.kg.

Директор Кыргызского научно-исследовательского института ирригации при Минсельхозе Улан Чортомбаев отметил, что Кыргызстан не подает воду, потому что ее нет в водохранилищах.

"С весны мы непрерывно подавали воду из Кировского и Орто-Токойского водохранилищ. Даже если у нас не оставалось воды, мы полностью исполнили наши обязательства. Воды нет. Что мы можем дать, если ее нет? Не думайте, что мы намеренно не даем воду, имея ее. Сейчас все можно увидеть через спутник".Улан Чортомбаев

17-19 июля в Бишкеке состоялась встреча представителей Кыргызстана и Казахстана по решению вопросов вододеления по рекам Чу и Талас.

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Казахстанская сторона сообщила о тяжелой обстановке в бассейне реки Талас с подачей поливной воды водопользователям Жамбылской области и обратилась с просьбой об ее увеличении с Кировского водохранилища с 18 июля по 31 июля 2023 года до 45 кубических метров в секунду.

По подписанному графику казахстанский регион должен был получать 40 кубометра в секунду.

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Кыргызстанская сторона проинформировала об аналогичной тяжелой ситуации с поливами в Чуйской и Таласской областях, где создали штабы в связи с маловодьем. Казахстанскую сторону уведомили что при расходе 45 кубометра в секунду к 1 августа доля Казахстана составляет всего 3,54 млн кубометров, который при расходе 10 кубометра в секунду будет исчерпан к 4 августа 2023 года.


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