Афганистанцев задержали в Уральске за нарушение миграционного законодательства

11 граждан Афганистана, нарушивших миграционный закон задержаны в Уральске, сообщает Zakon.kz.

При проверке документов было установлено, что у двоих из них были просрочены сроки виз. В отношении них были составлены административные протоколы по ч.4 ст.517 КоАП РК.

Также выяснилось, что два иностранца ранее принудительно были выдворены с территории Казахстана. Их поместили в приемник-распределитель управления полиции города Уральск.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия в отношении иностранных граждан с целью установления причин пребывания на территорию ЗКО.

28 сентября четверых граждан Пакистана задержали в Алматы по подозрению в незаконном пересечении государственной границы Казахстана.