Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ЧП на шахте Костенко: количество погибших достигло 16 человек

ЧП на шахте Костенко: количество погибших достигло 16 человек Фото: pxfuel
Количество погибших при ЧП на шахте Костенко в Карагандинской области достигло 16 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации компании "АрселорМиттал Темиртау", которой принадлежит шахта, 31 человек все еще не найден.

"На поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров".

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

Депутат Мажилиса РК Ерлан Саиров считает, что компания демонстрирует попустительское отношение к обеспечению безопасности на предприятиях из-за чего гибнут люди и ставит под угрозу всех своих рабочих, не вдаваясь в вопросы социальной ответственности бизнеса и обеспечения прав трудящихся.

Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Также глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".

Читайте также

Алихан Смаилов
Смаилов и высокопоставленные чиновники вылетели в Караганду
"АрселорМитталТемиртау" передадут Казахстану после очередного ЧП на шахте
"АрселорМитталТемиртау" передадут Казахстану после очередного ЧП на шахте
ЧП на шахте Костенко: сколько человек доставили в больницы
ЧП на шахте Костенко: сколько человек доставили в больницы
Динара Халдарова, Мухит Турсынали
АрселорМиттал Караганда Карагандинская область ЧП на шахте Костенко
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Али Окапов сделал громкое заявление
Али Окапов сделал громкое заявление из-за ордена "Курмет"
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
тенге, курс
Прогноз: как курс тенге может измениться в ближайшие дни
Обязаны ли уведомить должника о смене ЧСИ
Обязаны ли уведомить должника, если исполнительное производство передано другому ЧСИ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления