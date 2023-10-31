"АрселорМиттал Темиртау" передадут частному инвестору

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев 31 октября 2023 года рассказал, что на передачу прав собственности АО "АрселорМиттал Темиртау" не будут тратить бюджетные деньги, а, значит, предприятие планируют передать частному казахстанскому инвестору, сообщает Zakon.kz.

Глава Минпрома отметил, что в первую очередь сейчас идет разговор о передаче права собственности в пользу РК, в дальнейшем Казахстан вправе передать предприятие частному инвестору.

"Это общепринятая истина, что частный инвестор, как правило, управляет лучше государственного. Немаловажным в данном случае является то, чтобы он в первую очередь ориентировался на соблюдение правил промышленной безопасности и на инвестиции в основные средства, которые влияют на качество, условия труда и безопасности сотрудников". Канат Шарлапаев

Ранее министр рассказал, что после выхода индийского бизнесмена Лакшми Миттала из состава акционеров АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстан не сможет использовать старое название АМТ.

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Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года – в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

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После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Затем в правительстве заявили, что уже достигли предварительной договоренности с акционерами АМТ, а также отметили, что "завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана". Позднее "АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана.

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29 октября в Казахстане объявили Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.