Возврат пожарного контроля: в Казахстане высотки и хостелы снова начнут проверять в МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на парламентских слушаниях в Сенате 8 декабря озвучил ряд предложений по обеспечению противопожарной безопасности в высотках, хостелах и местах скопления людей, передает Zakon.kz.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов на парламентских слушаниях обратил внимание на факты нарушения требований пожарной безопасности при проектировании и строительстве объектов.

"Трагедия, которая унесла жизни 13 человек в хостеле Алматы, вызвала общественный резонанс. Этим обстоятельствам способствовал рост тенденции переоборудования частных домов и коттеджей под общежития, особенно в городах Астана, Алматы и Шымкент. В целях предотвращения подобных фактов была разработана норма по возврату пожарного контроля при приемке в эксплуатацию зданий высотой более 28 метров и объектов с массовым скоплением людей". Сырым Шарипханов

Министр также отметил, что, по данным анализа поступающих в МЧС обращений, 60% жалоб граждан указывают на нарушение требований пожарной безопасности еще на этапе проектирования и строительства.

"Например, в одном запросе участников группы "СТОП Застройка" отмечено в Алматы 11 жилых комплексов, нарушающих требования пожарной безопасности. В целях выполнения поручения главы государства по ужесточению требований пожарной безопасности при проектировании и строительстве министерство предполагается наделить полномочиями по согласованию специальных технических условий. Данная норма позволяет предотвратить необоснованные отклонения от соблюдения требований пожарной безопасности". Сырым Шарипханов

Помимо этого, глава МЧС заявил, что сегодня системы пожарной автоматики в зданиях и сооружениях находятся либо в неисправном состоянии, либо обслуживаются организациями, не имеющими квалифицированных специалистов.

Трагедия в Алматы произошла в хостеле по улице Ади Шарипова ранним утром 30 ноября. Пожар унес жизни 13 человек. Их личности установлены. В числе погибших в "Алматы хостел" четверо иностранцев (граждане России – 2 и граждане Узбекистана – 2) и девять казахстанцев. Арендатор хостела задержан в Алматы 1 декабря. По факту пожара в "Алматы Хостел" начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".