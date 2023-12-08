Сколько аварий происходит в год на казахстанских предприятиях

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на парламентских слушаниях в Сенате 8 декабря прокомментировал большое число аварий на промышленных объектах в Казахстане, передает Zakon.kz

Как отметил на парламентских слушаниях министр по ЧС Сырым Шарипханов, причиной трагедий на производстве становится изношенность оборудования и несоблюдение требований безопасности.

"Ежегодно на опасных производственных объектах происходит около 20 крупных аварий. В основном – на объектах с использованием грузоподъемных механизмов в горнодобывающей и нефтегазовой промышленности. Технологическое оборудование производств изнашивается с каждым днем. Предприятия часто игнорируют вопросы безопасности и ставят в приоритет не безопасность, а прибыль". Сырым Шарипханов

Министр напомнил, как 9 июня на месторождении "Каратурун Южный" загорелся открытый фонтан, пожар тушили несколько месяцев. 17 августа произошел крупный пожар на шахте "Казахстанская" ООО "АрселорМиттал Темиртау", 28 октября произошел взрыв на шахте имени Костенко.

"Как показывает опыт, зачастую сотрудники службы производственного контроля работают формально, выявленные ими нарушения не устраняются или их скрывают. Поскольку они не являются сотрудниками отдельной службы производственного контроля, а входят в состав других служб, они не имеют прямого контакта с первым руководителем". Сырым Шарипханов

Министр озвучил предложенные законодательные поправки в целях предотвращения аварий на производстве:

Закрепить обязанность организаций по созданию отдельной службы производственного контроля с прямым подчинением непосредственно первому руководителю организации;

Наделить Министерство полномочиями по согласованию сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов, а также закрепить обязанность организаций по его своевременному выполнению.

Он также подчеркнул, что крупные аварии показали низкий уровень профессионализма аварийно-спасательных служб, дефицит снабжения, недостаток личного состава, игнорирование владельцами опасных производственных объектов рекомендаций по устранению нарушений требований безопасности. Также министр отметил низкую заработную плату и низкое социальное обеспечение спасателей.

Кроме того, по его словам, прорабатывается вопрос ужесточения ответственности профессиональных аварийно-спасательных служб за нарушения требований промышленной безопасности при предупреждении и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах и за необеспечение готовности аварийно-спасательных сил и средств.

