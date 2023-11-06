АМТ и Минпромышленности обратились к бизнес-партнерам

Министерство промышленности и строительства Казахстана и АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) подписали совместное заявление, адресованное к бизнес-партнерам, сообщает Zakon.kz.

Совместное заявление опубликовали 6 ноября 2023 года на сайте Минпромышленности:

"Мы хотим заверить всех заинтересованных сторон АМТ, особенно его клиентов, подрядчиков, поставщиков, что: Все права и обязательства, связанные с ArcelorMittal Temirtau (включая сталелитейный завод в Темиртау, угольное подразделение, Оркен, дочерние предприятия, включая трубный завод в Актау и представительства в странах СНГ), будут соблюдены. Правительство Республики Казахстан и АМТ обеспечат полное продолжение бизнеса в отношении соблюдения всех прав и обязательств АМТ, включая поставочные соглашения с клиентами, прием товаров и услуг, включая услуги подрядчиков от поставщиков, обязательства перед сотрудниками и т. д. Бизнес-процессы АМТ, включая бронирование заказов, заключение контрактов, отправки, выставление счетов и заключение контрактов с поставщиками, функционируют в обычном режиме".

Также из заявления следует, что "АМТ будет продолжать поддерживать статус надежного партнера для своих клиентов и будет стремиться делать это и в будущем".

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Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

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После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Затем в правительстве заявили, что уже достигли предварительной договоренности с акционерами АМТ, а также отметили, что "завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана". Позднее "АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана.

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1 ноября газета АО "АрселорМиттал Темиртау" Metallurgy today опубликовала полный список горняков, погибших в результате аварии на шахте им. Костенко.

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