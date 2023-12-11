За последние несколько лет мировая экономика переживает один шок за другим. Все эти потрясения "обнуляют" накопленную за предыдущие годы динамику глобального роста и ускоряют тренд на фрагментацию.

По оценкам МВФ, рост мировой экономики замедлится до 2,9% в 2023 году. Это значительно ниже исторического среднегодового показателя в 3,8% с начала 2000-х гг.



При этом остаются нерешенными такие серьезные структурные вызовы как глобальный долговой кризис, который вполне может привести к всеобщему краху. По данным Института международных финансов, мировой долг уже достиг исторического рекорда в $305 трлн, или 348% глобального ВВП.

Мировая экономика становится очень уязвимой к будущим потрясениям – будь то новая глобальная рецессия или депрессивная стагфляция на долгие годы.

Какие ключевые вызовы стоят перед мировой экономикой сегодня? Насколько устойчивы глобальные финансы? Что ожидает рынки сырья?

Своим мнением по этим и другим вопросам поделились участники VII заседания Астана Клуба, выступившие спикерами сессии "Остывающая" мировая экономика: угроза фрагментации и что с этим делать?".

Марк Узан, генеральный директор и основатель Комитета по Обновлению Бреттон-Вудса (RBWC) отметил, что сегодня возникает вопрос о том, переходит ли мир к новой макроэкономической парадигме, которая растянется надолго, или же вступает в такие времена, когда все страны будут переживать последовательные шоки один за другим.

Фото: пресс-служба Astana Club

"Глобальная пандемия, сбой в цепочках поставок, войны поставили под вопрос надежность глобальной торговли. Энергетический кризис выявил хрупкость взаимозависимости. Сегодня также наблюдается противостояние США и Китая, и на этом фоне мы озабочены вопросами обеспечения безопасности", - отметил Узан.

Кришна Кумар, Исполнительный вице-президент по исследованиям Национального центра изучения общественного мнения (NORC) Чикагского университета уверен, что глобальные, можно сказать, тектонические изменения в экономике уже происходят, и новый экономический миропорядок может значительно отличаться от прошлого. Он обратил внимание, что за последний год глобальная экономическая экспансия осуществлялась в основном за счет Америки, а также таких стран, как Индия, Индонезия, Бразилия и Польша. При этом в мире появляется новая экономическая супердержава - Китай.

Фото: пресс-служба Astana Club

"Сегодня растет в основном импорт Китая в различные страны, при этом сокращается количество трудоспособного населения в Китае. В то время как в Индии прирост населения достаточно существенный", - отметил Кумар.

Вместе с тем, Китай в последние годы в своем экономическом развитии больше фокусируется на внутренних ресурсах, в то время как на первый план в экономическом развитии выходят страны с развивающимися экономиками.

"Развивающиеся, а не развитые страны, оказывают влияние на процесс охлаждения глобальной экономики. Именно они пишут новые "правила игры". Сегодня новые экономики заходят на новые территории. Однако, по данным Международного валютного фонда, рост новых экономик будет ниже, чем рост развитых стран, и в целом большинство новых экономик демонстрируют более сильные инфляционные тренды", - подчеркнул эксперт.

Он полагает, что рост глобализации сильно преувеличивался в последнее время. Тенденция такова, что во время экономического замедления страны импортируют меньше товаров, защищая таким образом свою экономику. И здесь на первый план выходит вопрос глобальной задолженности.

"Если во время каждого кризиса, мы будем вырабатывать политику как будто живем в условиях конца мира, то по окончанию каждого финансового кризиса в странах будет расти задолженность, поскольку в условиях кризиса страны имеют тенденцию брать больше задолженностей. По истечению кризиса появляются активы, которыми управлять невозможно. При этом их суммы исчисляются триллионами долларов. Что касается правительственных долгов, встает вопрос создания стабильных финансовых условий. Ну а бедным странам скорее всего придётся реструктурировать задолженность", - добавил Кумар.

Сергей Афонцев, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) уверен, что признаки деглобализации, о которых беспокоятся эксперты, не настолько очевидны и представляют тревогу. Он напомнил, что в 2022 году Россия сумела в течение 6 месяцев реструктурировать свою экономику, что в условиях реально происходящей деглобализации было бы практически невозможно.

Фото: пресс-служба Astana Club

Йоханнес Линн, главный научный сотрудник Центра устойчивого развития Брукингского института, Вице-президент Всемирного банка (1991-2003) обратил внимание на фрагментированность и разобщенность в глобальной экономике, которые накладываются при этом на дефицит финансирования.

Фото: пресс-служба Astana Club

"У нас есть хорошие многосторонние организации, которые достаточно хорошо работают и играют важную роль. Но сейчас они под большим стрессом, в экономике очень сильное разобщение и нехватка финансирования. Например, что касается социально-экономических органов ООН, есть очень сильное недофинансирование, даже по ключевым ресурсам", - отметил Линн, добавив, что изменения и процессы реорганизации мировой экономики должны происходить постепенно.

Напомним, в столице РК проходит седьмое заседание Астана Клуба - международной дискуссионной площадки, на которой собираются авторитетные эксперты, включая бывших глав государств и правительств и руководителей ведущих мировых аналитических центров.

Ключевая миссия Астана Клуба – анализ глобальных тенденций и поиск решений наиболее важных проблем, оказывающих влияние на мир в целом и регион Большой Евразии в частности.

Организатор мероприятия – Институт мировой экономики и политики (ИМЭП).

Работа экспертов во время VII заседания Клуба будет сосредоточена вокруг главной темы - "Новая формула мира: На пороге трансформации".





В нынешнем году в работе Астана Клуба принимают участие более 40 спикеров из США, Китая, России, Испании, Бельгии, Индии, Турции, Южной Кореи, Великобритании и других.