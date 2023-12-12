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В акимате Усть-Каменогорска планируют привести облик улиц к единым стандартам

В акимате Усть-Каменогорска планируют привести облик улиц к единым стандартам Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск
В городе уже начата разработка собственного дизайн-кода. Архитекторы и дизайнеры привлечены для того, чтобы создать единые стандарты.
Результатам работы станут правила колористики для оформления фасадов, вывесок и указателей на жилых домах, стандарты благоустройства территории вдоль улиц, эскизы уличной мебели, рекомендации для подсветки зданий и многое другое.
В акимате Усть-Каменогорска планируют привести облик улиц к единым стандартам

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

В результате каждая улица города должна стать единым массивом в одном облике и дизайне.
"Конечно, мы не строим иллюзий. Преобразить город за месяц или даже за год не получится. Но сейчас появится самое важное – системная основа для работы. Начав следовать стандартам, приводить к ним существующую картину, мы постепенно улучшим облик города".Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар
В 2024 году основные усилия акимат намерен направить на одну из самых проходимых в городе улицу Казахстан. Именно для нее и еще двух участков сейчас разрабатывается дизайн-код внешнего облика.
"Выбрали данные улицы не случайно – каждая из них является образцом одного из основных типов застройки города. Исторической “сталинской”, более распространенной “хрущевской” или насыщенной современными объектами. Дальше эти концепции можно будет масштабировать на весь город", – поясняет главный архитектор Еркын Тураров.
Вопросами внешнего вида улиц в акимате интересуются уже давно. Еще в апреле власти развернули масштабное обновление фасадов домов. В этом году охватить ремонтом удалось 36 зданий. До 2025 года цифру планируют довести до ста.

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