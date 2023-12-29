Итоги 2023: МЧС за год спасено и эвакуировано более 22 тыс. человек

В рамках подведения итогов уходящего года в правительстве сообщили о результатах МЧС в гражданской защите, борьбе с природными пожарами и другими чрезвычайными происшествиями, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы премьер-министра, в этом году спасательными подразделениями МЧС РК совершено:

свыше 76 тыс. оперативных выездов;

спасено и эвакуировано более 22 тыс. человек;

оказана первая медицинская помощь порядка 5 тыс. граждан.

Для спасательных подразделений РК закуплено:

свыше 250 единиц пожарной и специальной техники;

порядка 2 тыс. единиц различного спасательного оборудования и снаряжения;

два вертолета и более 70 беспилотных летательных аппаратов.

Повышена заработная плата сотрудникам оперативных подразделений МЧС от 10 до 77%, а также введены выплаты надбавок и доплат.

В рамках усиления пожарной безопасности в этом году построено 6 пожарных депо в Астане, Алматы, Шымкенте, Западно-Казахстанской и Алматинской областях.

Продолжается строительство 21 пожарного депо в 13 регионах страны.

Для обеспечения безопасности на воде завершено строительство водно-спасательной станции в Северо-Казахстанской области.

Для своевременного реагирования на дорожно-транспортные происшествия на автодорогах республиканского и международного значения проведена модернизация 8 медико-спасательных пунктов.

В рамках обеспечения защиты от селевых угроз реализован крупный проект – введена в эксплуатацию селезадерживающая плотина "Аюсай".

В 2024 году планируется завершение строительства селезадерживающей плотины "Аксай", а в 2025 году – плотины "Хоргос".

Ранее в правительстве рассказали о результатах в сфере обеспечения общественного порядка. А также о развитии транспортной отрасли, о достижениях и результатах развития отрасли сельского хозяйства, о результатах, достигнутых в отечественной промышленности. И о развитии социальной сферы, а также о достижениях в сфере здравоохранения за год.

