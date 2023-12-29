Итоги 2023: МЧС за год спасено и эвакуировано более 22 тыс. человек
По информации пресс-службы премьер-министра, в этом году спасательными подразделениями МЧС РК совершено:
- свыше 76 тыс. оперативных выездов;
- спасено и эвакуировано более 22 тыс. человек;
- оказана первая медицинская помощь порядка 5 тыс. граждан.
Для спасательных подразделений РК закуплено:
- свыше 250 единиц пожарной и специальной техники;
- порядка 2 тыс. единиц различного спасательного оборудования и снаряжения;
- два вертолета и более 70 беспилотных летательных аппаратов.
Повышена заработная плата сотрудникам оперативных подразделений МЧС от 10 до 77%, а также введены выплаты надбавок и доплат.
В рамках усиления пожарной безопасности в этом году построено 6 пожарных депо в Астане, Алматы, Шымкенте, Западно-Казахстанской и Алматинской областях.
Продолжается строительство 21 пожарного депо в 13 регионах страны.
Для обеспечения безопасности на воде завершено строительство водно-спасательной станции в Северо-Казахстанской области.
Для своевременного реагирования на дорожно-транспортные происшествия на автодорогах республиканского и международного значения проведена модернизация 8 медико-спасательных пунктов.
В рамках обеспечения защиты от селевых угроз реализован крупный проект – введена в эксплуатацию селезадерживающая плотина "Аюсай".
В 2024 году планируется завершение строительства селезадерживающей плотины "Аксай", а в 2025 году – плотины "Хоргос".
Ранее в правительстве рассказали о результатах в сфере обеспечения общественного порядка. А также о развитии транспортной отрасли, о достижениях и результатах развития отрасли сельского хозяйства, о результатах, достигнутых в отечественной промышленности. И о развитии социальной сферы, а также о достижениях в сфере здравоохранения за год.