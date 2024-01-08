Семеро подсудимых по делу Мухамедиулы не признают свою вину

Оглашение обвинительного заключения по делу экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы завершилось в Межрайонном суде по уголовным делам г. Астаны. Подсудимые заявили о непризнании вины, передает Zakon.kz.

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 8 января прокурор Олжас Хайруллаев завершил оглашение обвинительного акта по делу экс-министра культуры и спора, бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы. После оглашения подсудимые выразили свою позицию в отношении обвинений.



"Я абсолютно не согласен (с обвинением – Прим. ред.) по всем эпизодам. И по музею за 2018-2019 годы. И по Дипломату (...) По обвинительному акту – прокурор назвал договора, сказал, что я их подписал, это договора с Малайзией, Турцей (на проведение выставок "Шествие "Золотого человека", там везде стоит факсимиле, нет моей подписи. Согласно постановлению правительства, факсимиле не является юридическим обоснованием. Также мы не можем никак найти оригиналы указанных документов. Меня обвиняют в том, что я подписал приказ и назначил Кочетова исполняющим обязанности директора. Нет такого приказа в природе. И такие ошибки, которые являются ключевыми, там (в обвинении – Прим. ред.) сплошь и рядом". Арыстанбек Мухамедиулы

Другие подсудимые по эпизоду о выставке "Шествие "Золотого человека" – Алмаз Нуразхан, Абай Сатыбалдин, Леонид Кочетов, Азамат Кошенов и Айым Садвакасова, а также подсудимая по эпизоду с отелем "Дипломат" Гульзат Жуаспаева заявили о том, что не признают свою вину полностью.



8 января заседание по делу Мухамедиулы в Межрайонном суде по уголовным делам началось с опозданием на 2,5 часа, так как из-за непогоды не было возможности вовремя доставить подсудимых из следственного изолятора.

Согласно обвинительному акту, после того, как суд объединил в одно производство два эпизода, Арыстанбека Мухамедиулы обвиняют по эпизоду о выставке "Шествие "Золотого человека" в хищении в особо крупном размере, и злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном лицом, занимающим ответственную государственную должность. По эпизоду об отеле "Дипломат" его обвиняют в рейдерстве и злоупотреблении полномочиями.

Главное судебное разбирательство в рамках нового судебного процесса началось 29 декабря.

Ранее экс-министра культуры и спорта и бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы 20 июня 2023 года суд приговорил к восьми годам лишения свободы за растрату и хищение средств при проведении выставки "Шествие "Золотого человека".

14 сентября апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

28 сентября начался второй судебный процесс против Мухамедиулы, экс-министра обвинили в рейдерстве и злоупотреблениях при приобретении отеля "Дипломат" в Астане.