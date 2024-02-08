Альназарова назвала основную задачу на новом посту

Акмарал Альназарова в кулуарах Сената 8 февраля заявила, что в первую очередь на посту министра здравоохранения займется проблемами посмертного донорства, сообщает Zakon.kz.

Акмарал Альназарова рассказала о своих первых шагах в качестве министра здравоохранения. Она отметила, что в качестве сенатора поднимала разные вопросы, в том числе, касающиеся трансплантологии.

"Это одна из приоритетных проблем, которой нужно заняться безотлагательно. Около четырех тысяч пациентов сегодня ждут органы. Органное донорство, к сожалению, все еще не может приобрести такие масштабы, которые необходимы". Акмарал Альназарова

Она добавила, что на законодательном уровне в Казахстане работа по посмертному донорству урегулирована. Но, возможно, она где-то требует совершенствования. Однако большой вопрос в доверии населения к системе здравоохранения.

"Я считаю, должно быть готово само население в первую очередь. Делать это силовыми путями, думаю, неправильно. То законодательство, которое у нас есть, в принципе позволяет организовать органное донорство должным образом. Если мы все остальное сделаем, и только это нас будет сдерживать, через информационную работу и поддержку населения это нужно будет сделать поэтапно". Акмарал Альназарова

Второй важный момент, по ее мнению, это укрепление медико-санитарной помощи. Чем крепче ПМСП, по мнению министра, тем меньше заболеваемости и смертности. Все профилактические мероприятия, которые направлены на здоровье населения, реализуют на уровне ПМСП.

"Но, к сожалению, по ПМСП сегодня есть ряд проблем, которые необходимо решать. Также есть вопросы по модернизации сельского здравоохранения. Это тоже поручение главы государства. Вчера прозвучала обоснованная критика в адрес Министерства здравоохранения, эти вопросы мы постарались проанализировать. Сегодня также запланирован ряд совещаний. Планируем провести ревизию на данных объектах". Акмарал Альназарова

10 января зампредседателя правления UMC Махаббат Бекбосынова на пресс-конференции сообщила о нехватке донорских органов для нуждающихся пациентов. К примеру, 30% находящихся на листе ожидания на пересадку сердца умирают ежегодно.

Акмарал Альназарова возглавила Минздрав 6 февраля 2024 года.