В 9 областях страны ввели ограничение на движение автотранспорта

По состоянию на 09:30 17 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует 16 автодорогах республиканского значения в 9 областях, сообщает Zakon.kz.

Абайская область – 2 автодороги общей протяженностью 411 км



"Омск-Майкапшагай" - с.Калбатау-с.Богас



"Караганда-Аягоз-Бугаз" - г.Аягоз-с.Богас

Снег, метель, ветер, ограничение видимости.

Алматинская область – 2 автодороги общей протяженностью 99 км

"Подъезд к турбазе Алма-Тау"

"Алматы-Ташкент-Термез" - с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской обл.

Снег, понижение температуры воздуха.



Восточно-Казахстанская область – 4 автодорог общей протяженностью 589 км

"Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ" - п.Белоусовка-г.Риддер.



"Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" - с.Ушановское-г.Алтай, с.Берель-санаторий Рахмановские ключи,

"Омск-Майкапчагай" - гр.Абайской обл.-г.Зайсан, с.Улкен Каратал- гр.КНР.

"Омск-Майкапчагай-Қалжыр-Маркакол" - с.Дайыр-с.Маркакол.

Снег, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин.

Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 174 км

"Алматы- Ташкент-Термез" - гр.Алматинской обл.-с.Кайнар , с.Кенен - с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай).

Снег, метель ветер, ограничение видимости.



Жетысуская область – 2 автодороги общей протяженностью 123км

"Ушарал-Достык" - ст.Коктума-ст.Достык

"Сарыозек-Коктал" - перевал Алтын Емель

Снег, метель, ветер, ограничение видимости.



Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км

"Жезказган-Петропавловск" - гр.Улытауская область.- г.Аркалык

В связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области.



Павлодарская область – 1 автодорога общей протяженностью 71 км

"Кызылорда-Павлодар" - гр.Карагандинской обл.-п.Шидерты

В связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области.



Северо-Казахстанская область – 2 автодороги общей протяженностью 230 км

"Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" - с.Возвышенка-с.Рощинское

"Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" -с.Кишкенеколь-гр.РФ

Ветер, метель, ограничение видимости.



Улытауская область – 1 автодорога общей протяженностью 115 км

"Жезказган-Петропавлоск" - п.Улытау-гр.Костанайской обл.

Метель ветер, ограничение видимости.

По данным "Казавтожол", на автодорогах республиканского значения задействовано 336 единиц техники и 539 человек.

Ранее открыли участок от Хромтау до поселка Карабутак для всех автомобилей.

