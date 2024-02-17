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Законодательство РК

В 9 областях страны ввели ограничение на движение автотранспорта

заснеженная дорога Фото: freepik
По состоянию на 09:30 17 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует 16 автодорогах республиканского значения в 9 областях, сообщает Zakon.kz.

Абайская область – 2 автодороги общей протяженностью 411 км

  • "Омск-Майкапшагай" - с.Калбатау-с.Богас
  • "Караганда-Аягоз-Бугаз" - г.Аягоз-с.Богас

Снег, метель, ветер, ограничение видимости.

Алматинская область – 2 автодороги общей протяженностью 99 км

  • "Подъезд к турбазе Алма-Тау"
  • "Алматы-Ташкент-Термез" - с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской обл.

Снег, понижение температуры воздуха.

Восточно-Казахстанская область – 4 автодорог общей протяженностью 589 км

  • "Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ" - п.Белоусовка-г.Риддер.
  • "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" - с.Ушановское-г.Алтай, с.Берель-санаторий Рахмановские ключи,
  • "Омск-Майкапчагай" - гр.Абайской обл.-г.Зайсан, с.Улкен Каратал- гр.КНР.
  • "Омск-Майкапчагай-Қалжыр-Маркакол" - с.Дайыр-с.Маркакол.

Снег, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин.

Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 174 км 

  • "Алматы- Ташкент-Термез" - гр.Алматинской обл.-с.Кайнар , с.Кенен - с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай).

Снег, метель ветер, ограничение видимости.

Жетысуская область – 2 автодороги общей протяженностью 123км

  • "Ушарал-Достык" - ст.Коктума-ст.Достык
  • "Сарыозек-Коктал" - перевал Алтын Емель 

Снег, метель, ветер, ограничение видимости.

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км 

  • "Жезказган-Петропавловск" - гр.Улытауская область.- г.Аркалык

В связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области.

  • Павлодарская область – 1 автодорога общей протяженностью 71 км
  • "Кызылорда-Павлодар" - гр.Карагандинской обл.-п.Шидерты

В связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области.

Северо-Казахстанская область – 2 автодороги общей протяженностью 230 км 

  • "Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" - с.Возвышенка-с.Рощинское
  • "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" -с.Кишкенеколь-гр.РФ

Ветер, метель, ограничение видимости.

Улытауская область – 1 автодорога общей протяженностью 115 км

  • "Жезказган-Петропавлоск" - п.Улытау-гр.Костанайской обл.

Метель ветер, ограничение видимости.

По данным "Казавтожол", на автодорогах республиканского значения задействовано 336 единиц техники и 539 человек.

Ранее открыли участок от Хромтау до поселка Карабутак для всех автомобилей.

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