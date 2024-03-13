В Восточном Казахстане создают комфортные условия в интернатах

По поручению первого замакима ВКО на местах будут созданы специальные рабочие комиссии, которые в короткий срок проведут обследование зданий интернатов для детей и взрослых, а после составят сметы для устранения выявленных недостатков.





Акимам городов и районов рекомендовано не дожидаться с моря погоды, а лично посетить все учреждения подобного типа и оперативно решать все возникающие вопросы.





Одним из ярких примеров является Центр психического здоровья в селе Ново-Канайка Уланского района.





Напомним, в прошлом году аким ВКО Ермек Кошербаев посетил учреждение, которое работает с 1947 года. Его действующие корпуса малопригодны для лечения и проживания. Сооружения ветхие, совершенно не отвечают современным требованиям. Было принято решение строить новое здание, которое станет центром для людей, нуждающихся в заботе и уходе.





На сегодняшний день идет разработка проекта. Предполагается, что изменится и название учреждения. Оно станет Новоканайским центром оказания специальных социальных услуг и перейдет в ведение Управления координации занятости и социальных программ ВКО.