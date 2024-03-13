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В Восточном Казахстане создают комфортные условия в интернатах

В ВКО улучшат материально-техническую базу социальных объектов, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 17:22 Фото: freepik
Жить в интернате можно с комфортом, считают в акимате ВКО. На одном из заседаний бюджетной комиссии первый заместитель акима ВКО Нурымбет Сактаганов поручил внести предложения по улучшению материально-технической базы учреждений интернатного типа.
Кроме того, он предложил провести анонимное анкетирование среди их подопечных, которое покажет, в каком направлении необходимо двигаться.
"Необходимо создать условия не только для комфортного и безопасного проживания подопечных и воспитанников подобных учреждений, но и для раскрытия их творческого потенциала, социализации, интересного досуга", – подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
По поручению первого замакима ВКО на местах будут созданы специальные рабочие комиссии, которые в короткий срок проведут обследование зданий интернатов для детей и взрослых, а после составят сметы для устранения выявленных недостатков.

Акимам городов и районов рекомендовано не дожидаться с моря погоды, а лично посетить все учреждения подобного типа и оперативно решать все возникающие вопросы.

Одним из ярких примеров является Центр психического здоровья в селе Ново-Канайка Уланского района.

Напомним, в прошлом году аким ВКО Ермек Кошербаев посетил учреждение, которое работает с 1947 года. Его действующие корпуса малопригодны для лечения и проживания. Сооружения ветхие, совершенно не отвечают современным требованиям. Было принято решение строить новое здание, которое станет центром для людей, нуждающихся в заботе и уходе.

На сегодняшний день идет разработка проекта. Предполагается, что изменится и название учреждения. Оно станет Новоканайским центром оказания специальных социальных услуг и перейдет в ведение Управления координации занятости и социальных программ ВКО.

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