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Алматинцы несут цветы к генконсульству РФ в память о жертвах теракта

алматинцы почтили память погибших в теракте в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 22:09 Фото: Zakon.kz
Алматинцы в течение всего дня несут цветы к Генеральному консульству России в память о жертвах теракта, сообщает Zakon.kz.

Люди возлагают цветы, зажигают свечи и выражают соболезнования по погибшим и пострадавшим в трагическом инциденте, произошедшем 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл".

алматинцы почтили память погибших, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 22:09

Фото: Zakon.kz

Также люди приносят игрушки в память о погибших детях.

алматинцы почтили память погибших, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 22:09

Фото: Zakon.kz

алматинцы почтили память погибших, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 22:09

Фото: Zakon.kz

алматинцы почтили память погибших, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 22:09

Фото: Zakon.kz

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". Известно о 133 погибших. После теракта Путин обратился к россиянам.

алматинцы почтили память погибших, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 22:09

Фото: Zakon.kz

23 марта в ходе разговора президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.

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Елена Беляева
Россия Алматы
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