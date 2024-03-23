Алматинцы несут цветы к генконсульству РФ в память о жертвах теракта
Люди возлагают цветы, зажигают свечи и выражают соболезнования по погибшим и пострадавшим в трагическом инциденте, произошедшем 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл".
Фото: Zakon.kz
Также люди приносят игрушки в память о погибших детях.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". Известно о 133 погибших. После теракта Путин обратился к россиянам.
Фото: Zakon.kz
23 марта в ходе разговора президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.