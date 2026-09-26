Актаусцы несут цветы к Вечному огню в память о погибших военнослужащих

Жители Актау идут к Вечному огню, чтобы почтить память военнослужащих, погибших во время трагического происшествия в Каспийском море. С вечера 25 сентября горожане несут цветы и оставляют записки со словами поддержки для родных и близких погибших, передает Zakon.kz.

На записках – имена военнослужащих и слова соболезнования их семьям. Люди пишут, что разделяют боль родителей и близких и выражают поддержку в эти тяжелые дни.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

К месту памяти приходят не только жители Актау. Цветы и слова поддержки оставляют также иностранные туристы, находящиеся в городе.



Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Специального времени для возложения цветов не предусмотрено. Актаусцы могут прийти к Вечному огню в любое удобное время.



Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Сегодня погибших моряков проводили в последний путь. Церемонии прощания и похороны прошли в трех районах Мангистауской области, откуда были призваны военнослужащие. Моряков похоронили с военными почестями.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.



По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.

После гибели военнослужащих в Мангистау задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны.

