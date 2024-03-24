Дождь, гололед и метель прогнозируют в Казахстане 25 марта
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по Казахстану на 25 марта, сообщает Zakon.kz.
По прогнозам синоптиков, на большей части страны будет неустойчивая погода.
"По прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, на севере – низовая метель, лишь на западе, юго-востоке страны погода преимущественно без осадков. По РК ожидается туман, усиление ветра до 15-20 м/с".РГП "Казгидромет"
Согласно штормовому предупреждению "Казгидромета", в трех областях Казахстана ожидаются паводки.
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