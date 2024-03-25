Синоптики предупредили о смоге в четырех крупных городах Казахстана

В понедельник, 25 марта, синоптики предупреждают о высоком содержании вредных примесей в воздухе четырех городов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным "Казгидромета", повышенное загрязнение воздуха ожидается в Астане, Алматы, Актобе и Караганде.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

25 марта в Астане и одиннадцати областях объявлено штормовое предупреждение.

В докладе швейцарской организации IQAir говорится, что в прошлом году всего семь стран соответствовали стандартам качества воздуха: Финляндия Австралия, Эстония, Исландия, Гренада, Маврикий и Новая Зеландия. Содержание твердых частиц в воздухе в наиболее загрязненных странах более чем в 10 раз превышает рекомендованные уровни. В число этих стран входят Бангладеш, Индия, Пакистан и Таджикистан.