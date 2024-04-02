"Казахтелеком" активно участвует в устранении последствий паводков в Актюбинской области

Крупнейший телеком-оператор Казахстана присоединился к работам по отводу талых вод в нескольких районах пострадавшего от подтоплений региона. Во всех районах, где объявлен режим ЧС, "Казахтелеком" поддерживает бесперебойную работу сall-центров, сообщает Zakon.kz.

Так, в области работают аварийно-восстановительные бригады от "Казахтелекома" – сотрудники оперативно устраняют неполадки оборудования, поврежденного в результате паводков.

В текущем году паводки в Казахстане превысили масштабы паводков 2012 и 2017 годов, которые считались наиболее крупными за последние 30 лет.

Один из самых пострадавших регионов – Актюбинская область. По информации пресс-службы ДЧС региона, по состоянию на утро 1 апреля из мест проживания было эвакуировано более 5,5 тыс. пострадавших, в ряде населенных пунктов области людей пришлось спасать с помощью военных вертолетов.

В областном центре Актобе и в ряде регионов объявлен режим чрезвычайной ситуации, положение в этом регионе находится на контроле у президента Касым-Жомарта Токаева. На заседании Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода глава государства призвал крупный бизнес страны не оставаться в стороне от помощи пострадавшим в результате паводка.

"Нужно оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам, для этого должны быть задействованы как резервы правительства и акиматов, так и средства фонда "Қазақстан халқына". Также призываю всех представителей отечественного бизнеса в этот ответственный момент не оставаться в стороне и протянуть руку помощи людям. Необходимо оказать максимальную поддержку всем жителям и регионам, пострадавшим от стихийного бедствия. Сегодня это общая задача для всех нас. В западных регионах, пострадавших от сильных паводков, много крупных предприятий. Среди них компании, входящие в состав фонда "Самрук-Қазына", а также компании, занимающиеся разработкой месторождений. Уверен, что они окажут необходимую помощь людям и примут самое активное участие в восстановлении поврежденной инфраструктуры". Касым-Жомарт Токаев

В этой связи сотрудники территориальных подразделений АО "Казахтелеком" в Актюбинской области с первых дней прихода "большой воды" находятся на передовой борьбы с паводками. А именно, специалисты района Мартук, Кобда, Айтеке би и Шалкар Актюбинского филиала ДЭСД ОДС совместно с акиматами и службами ЧС проводят оперативную работу с использованием имеющейся в их распоряжении землеройной техники по отводу стихийных талых вод от сельских населенных пунктов.

Фото: "Казахтелеком"

Вместе с тем в Кобдинском районе этого региона "Казахтелеком" предоставил площади своего офисного здания под расположение спасателей и работников АО "КазТрансГаз Аймак", участвующих в ликвидации последствий паводков. Одновременно для жителей города Актобе и пяти районов, где объявлен режим ЧС, компанией организован сall-центр, работа которого обеспечивается в круглосуточном режиме.



В компании считают, что поддержание и восстановление связи на территории пострадавшей от паводков области является одной из первостепенных задач. Стихия отрезала от внешнего мира ряд сел. Помимо размыва автодорог, там произошло массовое отключение электроэнергии, и, как следствие, 14 населенных пунктов остались без связи.

Фото: "Казахтелеком"

В одном из них были повреждены опоры кабельных переходов: сейчас технические специалисты "Казахтелекома" повсеместно устраняют данные неполадки, одновременно оказывая местным жителям дополнительную помощь. Так, компанией была организована доставка с помощью вертолета и запуск в селе Каратал Уилского района дизель-генератора для обеспечения электропитанием домов местных жителей.

Фото: "Казахтелеком"

Как рассказал директор Актюбинского ДЭСД Нуржан Жумабаев, команда Объединения "Дивизион "Сеть" в эти дни работает в усиленном режиме, сформировав аварийно-восстановительные бригады и оснастив их всеми необходимыми материалами и оборудованием. Председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев подчеркнул, что в компании сейчас прорабатываются дополнительные меры помощи пострадавшим от паводка жителям Актюбинской области.



"Мы не можем остаться в стороне от той ситуации, в которой оказались соотечественники. Я благодарен всем сотрудникам наших структур в Актюбинском регионе, которые с первых дней ЧС подключились к борьбе с "большой водой", а также к оперативной ликвидации последствий паводков, обеспечивая связью пострадавшие районы", – сказал глава правления АО "Казахтелеком".

Он также добавил, что ряд населенных пунктов был обесточен в ходе паводков по весьма понятным причинам, сотрудникам не удается обеспечить полную бесперебойность связи в этом регионе, но компания прикладывает все усилия к тому, чтобы как можно скорее устранить все последствия этой чрезвычайной ситуации.

"Ведется оперативный ремонт вышедшего из строя оборудования. Мы уже сейчас в компании прорабатываем вопрос о комплексе мер поддержки абонентов в зоне ЧС в части замены оборудования и начислений по нашим услугам за данный период", – заключил глава правления АО "Казахтелеком".

В Актюбинской области прорвало плотину. Жители эвакуированы. С 29 на 30 марта в Актюбинскую область вылетела дополнительная группировка спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда Алматы. С крыши затопленной хозпостройки спасли 15 человек. Сутками ранее из затопленных домов были спасены 2870 человек.



Личный состав Вооруженных сил задействован в Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. В круглосуточном режиме в координации с органами исполнительной власти и службами по чрезвычайным ситуациям военнослужащие участвуют в противопаводковых и спасательных работах.