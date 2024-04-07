Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 72 тыс человек эвакуировали с начала паводкового периода

, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 10:32
По данным Республиканского информационного штаба на 10:00, 7 апреля, в затопленных регионах спасли и эвакуировали 72 029 человек, из них 16 078 детей, сообщает Zakon.kz.

Согласно сводке, в пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 детей.

Спасательные работы также ведутся воздушными судами МЧС, Минобороны и Национальной гвардии.

С начала паводков откачали более 7,5 млн. м³ талой воды, уложили 952 тысяч мешкотар и 976 тысяч тонн инертного материала.

В аварийно-спасательных работах задействованы 12 455 человек и 1 300 единиц техники, в том числе 7 воздушных судов.

На данный час подтопленными остаются 3 686 частных жилых домов, 557 придворовых территорий и 1822 дачных домов в семи регионах – Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

На контроле республиканского оперативного штаба находятся Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 10:32
Паводки в Казахстане: водохранилища в пяти регионах практически заполнены
, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 10:32


В зонах бедствия находятся порядка трех тысяч медиков и около 300 бригад скорой медицинской помощи, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Ранее в Минздраве сообщили, что 133 пробы воды не соответствуют нормам в паводкоопасных регионах.

Читайте также

люди
Сколько медиков находятся в затопленных районах Казахстана, рассказали в Минздраве
Начались работы по подрыву искусственных плотин для поворота русла реки Ұлы Жем
Начались работы по подрыву искусственных плотин для поворота русла реки Ұлы Жем
Поддаются панике: как вести себя во время землетрясения, рассказали жителям высоток Алматы
Как вести себя во время землетрясения, рассказали жителям высоток Алматы
Мухит Турсынали
Казахстан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды в Казахстане
Предупреждение от синоптиков: сильные дожди надвигаются на Казахстан
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Дорогу затопила река, Костанайская область
Переполненная водой из России река затопила трассу в Казахстане
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: