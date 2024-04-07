Более 72 тыс человек эвакуировали с начала паводкового периода

По данным Республиканского информационного штаба на 10:00, 7 апреля, в затопленных регионах спасли и эвакуировали 72 029 человек, из них 16 078 детей, сообщает Zakon.kz.

Согласно сводке, в пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 детей.

Спасательные работы также ведутся воздушными судами МЧС, Минобороны и Национальной гвардии.



С начала паводков откачали более 7,5 млн. м³ талой воды, уложили 952 тысяч мешкотар и 976 тысяч тонн инертного материала.

В аварийно-спасательных работах задействованы 12 455 человек и 1 300 единиц техники, в том числе 7 воздушных судов.

На данный час подтопленными остаются 3 686 частных жилых домов, 557 придворовых территорий и 1822 дачных домов в семи регионах – Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

На контроле республиканского оперативного штаба находятся Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области.

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В зонах бедствия находятся порядка трех тысяч медиков и около 300 бригад скорой медицинской помощи, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Ранее в Минздраве сообщили, что 133 пробы воды не соответствуют нормам в паводкоопасных регионах.