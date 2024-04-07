Сколько медиков находится в затопленных районах Казахстана, рассказали в Минздраве
"В подтопленных районах работает около 300 бригад скорой медицинской помощи", – отметила министр.
Медицинские работники наравне со спасателями и другими экстренными службами работают в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойный доступ к медицинской помощи для всех нуждающихся, отмечается в публикации Минздрава.
Медицинские организации в условиях ЧС работают круглосуточно, каждый пациент получает необходимое медицинское обслуживание и поддержку со стороны врачей.
Жители, испытывающие стресс, тревогу и беспокойство, могут обратиться за квалифицированной психологической помощью к профильным специалистам.
Для проведения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий привлечено около 900 специалистов санитарно-гигиенической службы.
"Министерство здравоохранения держит вопрос охраны здоровья населения в десяти регионах на постоянном контроле, включая обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями, особенное внимание уделяется состоянию беременных, детей и пожилых людей", – отмечается в публикации ведомства.
Ранее в Минздраве сообщили, что 133 пробы воды не соответствуют нормам в паводкоопасных регионах.