Сколько медиков находится в затопленных районах Казахстана, рассказали в Минздраве

По словам министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, порядка трех тысяч медицинских работников продолжают выполнять свой долг в десяти регионах Казахстана, где объявлен режим ЧС, сообщает Zakon.kz.

"В подтопленных районах работает около 300 бригад скорой медицинской помощи", – отметила министр.

Медицинские работники наравне со спасателями и другими экстренными службами работают в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойный доступ к медицинской помощи для всех нуждающихся, отмечается в публикации Минздрава.

Медицинские организации в условиях ЧС работают круглосуточно, каждый пациент получает необходимое медицинское обслуживание и поддержку со стороны врачей.

Жители, испытывающие стресс, тревогу и беспокойство, могут обратиться за квалифицированной психологической помощью к профильным специалистам.

Для проведения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий привлечено около 900 специалистов санитарно-гигиенической службы.

"Министерство здравоохранения держит вопрос охраны здоровья населения в десяти регионах на постоянном контроле, включая обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями, особенное внимание уделяется состоянию беременных, детей и пожилых людей", – отмечается в публикации ведомства.

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