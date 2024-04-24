Ясновидящая выступила против Бишимбаева, второй пик паводков в Атырау: главное за день

Дело Бишимбаева: что рассказала в суде ясновидящая. Сброс воды из водохранилища в России: как в Атырау готовятся ко второму пику паводков. Об этих и других важных новостях за 24 апреля 2024 года – в обзоре Zakon.kz.

Дело Бишимбаева

В Астане продолжается открытый судебный процесс над экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в убийстве с особой жестокостью своей гражданской жены. Суд допросил ясновидящую, к которой обращался подозреваемый в день смерти Салтанат Нукеновой. Также свои показания дала домработница подозреваемого, которая рассказала о ссоре пары. Судья Айжан Кульбаева объявила завершение судебного следствия по делу Куандыка Бишимбаева.

Паводки

По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по Атырауской области, по состоянию на 8:00 24 апреля вода в реке Урал продолжает прибывать.

В "КазАвтоЖоле" сообщили о паводковых ситуациях на автодорогах на 09:00 24 апреля. По данным ведомства, переливы талых вод через проезжую часть зафиксированы на четырех автодорогах общей протяженностью 4300 метров в двух областях (Костанай, СКО). Ограничение движения распространяется на 8 автодорогах республиканского значения в 4 областях (Актобе, Атырау, Костанай, СКО) общей протяженностью 463 км.

Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области озвучил прогноз по пику паводка в Атырау. По данным специалистов, он произойдет в начале мая.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева проверил ход принимаемых мер для снижения опасности подтоплений в Атырауской области.

Специальный ресурс для пострадавших от сильных паводков казахстанцев разработали на базе Службы центральных коммуникаций при президенте РК при участии правительства.

Казахстанцы понемногу начинают возвращаться в те дома, которые не были затронуты паводковыми водами.

В ЗКО начаты работы по возмещению ущерба от паводков. В результате чрезвычайной ситуации 1292 жилых дома повреждены, из них 397 непригодны для проживания.

Сессия Ассамблеи народа Казахстана

Утром 24 апреля в Ассамблее народа Казахстана произошли перестановки. Касым-Жомарт Токаев освободил Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк от должностей заместителя председателя АНК. На их место президент назначил Лугмара Буларова и Юрия Шин. А вечером глава государства принял новых заместителей председателя АНК. Президент заслушал отчет заместителя председателя – заведующего Секретариатом АНК Марата Азильханова о реализации ранее данных поручений и ходе подготовки XXXIII сессии Ассамблеи.

Токаев поддержал инициативу жителей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу жителей Абайской области по восстановлению сгоревшего соснового бора.

Декриминализация экономических преступлений

Депутатов Мажилиса заинтересовала участь беглых банкиров и их заместителей в связи с новым законопроектом, предусматривающим декриминализацию некоторых экономических правонарушений.

Строительство Камбаратинской ГЭС-1

Министерство энергетики подготовило постановление "О подписании Соглашения между правительством Казахстана, Кабинетом министров Кыргызстана и правительством Узбекистана о совместной реализации проекта строительства и эксплуатации "Камбаратинская Гидроэлектростанция-1".

Отпуск военнослужащих

Министр обороны приказом от 16 апреля 2024 года внес изменения в перечень местностей, служба в которых дает военнослужащим право на предоставление к ежегодному основному отпуску дополнительно 10 суток отпуска.

Сроки приема документов на стипендию "Болашак"

И.о. министра науки и высшего образования подписал приказ от 19 апреля 2024 года "О некоторых мерах по реализации международной стипендии "Болашак". В частности, утверждены сроки приема документов претендентов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" и проведения данного конкурса.

Доплата за ученые степени

Министерство науки и высшего образования подготовило проект соответствующих поправок в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

Новые социальные выплаты

С начала года 5918 казахстанцам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Всего за назначением обратились 6648 человек.

Новые правила содержания детей-сирот в организациях здравоохранения

Минздрав разработал новые правила содержания в организациях здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с нарушениями психического и физического развития от рождения до четырех лет.

Новые правила регистрации авто и получения прав

О поправках в Правила регистрации транспортных средств и подготовки водителей в Казахстане рассказали в МВД. Так, упрощено повторное присвоение госномеров повышенного спроса. Такие же номера можно переоформить на своих близких родственников.

Концепция развития водородной энергетики

Министерство энергетики разработало Концепцию развития водородной энергетики в Республике Казахстан до 2040 года. В документе поясняется, что водород в природе чаще встречается в виде соединений, чем в чистом виде. Существуют различные способы производства водорода, что является преимуществом водородной энергетики, так как снижает зависимость от отдельных видов сырья.

Трудовые мигранты

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали, что по состоянию на 1 апреля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 536 иностранных граждан.

Суды

Еще один судебный процесс проходит в прямом эфире. Это дело ДТП с автобусом, которое произошло в декабре 2023 года. В результате погибли три человека. На этом процессе подсудимый заявил, что женщина-водитель не теряла сознание после его удара.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынесли приговор по делу о похищении и убийстве молодого человека.

Двух жительниц Кокшетау осудили за создание и руководство финансовой пирамидой Eolus. Они также занимались ее рекламой.

В Костанае вынесли приговор мужчине, который распространил ложные сведения.

В Алматинской области осудили судью и пристава за коррупцию. Судья признан виновным в получении взятки в размере 2 млн тенге при посредничестве судебного пристава за изменение условий прохождения принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней. Байгалиев осужден к четырем годам лишения свободы.

Происшествия

В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение. По информации сейсмологов, ощутимость составила 2 балла.

В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу рассказали подробности хищения 1 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на строительство гидросооружений.

Людей с инвалидностью принуждали просить милостыню в Мангистауской области.

Тренер по лыжному спорту распространял наркотики и сел на 10 лет.

Несовершеннолетнего задержали за изнасилование в Туркестанской области.

В полиции Атырауской области рассказали детали расследования дела о насилии над двойняшками.

Спорт

Опубликована заявка турнира серии АТР-250 в Лионе (Франция), который пройдет 19-25 мая (грунт). Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик заявился на эти соревнования.

В Аммане (Иордания) прошел Международный турнир по пара настольному теннису категории F20, где казахстанцы заработали шесть наград различного достоинства.

В Мадриде (Испания) проходит грунтовый турнир серии "Мастерс". Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч первого круга в одиночном разряде.

Наставник действующих чемпионов республики, ФК "Ордабасы", Александр Седнев заявил руководству команды о своем желании уйти с поста главного тренера.

В Шэньчжэне (Китай) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого круга в одиночном разряде.

Голкипер клуба "Эстегляль" и сборной Ирана Хоссейн Хоссейни получил дисквалификацию на одну игру за объятия с болельщицей, которая выбежала на поле во время матча.

В Таиланде стартовали матчи стадии четвертьфинала Кубка Азии-2024 по футзалу. В стартовом поединке данного этапа команда Таджикистана обыграла Афганистан и первый раз завоевала путевку на мировое первенство.

Турецкого полузащитника французской команды "Лилль" Юсуфа Языджи третий раз пытались ограбить преступники. Если в двух первых случаях грабителям повезло, то в третий раз сам футболист встал на пути воров.

Казахстанские лучники завоевали историческую "бронзу" на Кубке мира.