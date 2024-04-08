Паводки не отступают. Отключение отопления в Алматы. Новые праздники – главное за день

В ряде областей Казахстана продолжается борьба с масштабными паводками. Смертельное ДТП с участием автобуса из Казахстана на территории России. Новые профессиональные праздники для казахстанцев. Главное за 8 апреля 2024 года читайте в обзоре Zakon.kz.

Кратко о ситуации с паводками в Казахстане

Утром 8 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев по телефону заслушал доклады акимов Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей. Акимы проинформировали главу государства о ситуации на местах и принимаемых мерах по сдерживанию природной стихии и ликвидации последствий наводнения. Как было доложено, в целом, ситуация находится под контролем, сил и средств для борьбы с природным бедствием достаточно.

Также Токаев провел встречу с министром промышленности и строительства Канатом Шарлапаевым. Президент поручил в срочном порядке обеспечить восстановление жилья, разрушенного из-за стихийного бедствия.

Тем временем в Актюбинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации еще в одном районе. Речь идет об Иргизском районе. Соответствующее решение опубликовано в Facebook акимата.

А заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Мурат Кангужинов рассказал, когда ждать пика паводков в Петропавловске. Он отметил, что заторов по пойме реки Есиль не наблюдается, однако перелив составляет 415 см – что впервые за все время. Это создает угрозу подтопления в трех районах, которые находятся вдоль русла реки Есиль – это районы Шал акына, Есильский, а также Петропавловск. В зону подтопления попадает 845 жилых домов и более 5 тыс. дач.

Кроме того, в правила по возмещению вреда пострадавшим от паводков внесены дополнения. Цель принятия данного проекта – возмещение имущественного вреда, причиненного населению, субъектам предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года. Подробнее ознакомиться с ним можно по ссылке.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов с акимами Астаны Женисом Касымбеком и Акмолинской области Маратом Ахметжановым проверил текущую паводковую ситуацию. Проверено состояние Астанинского контррегулятора, предназначенного для пропуска паводковых вод через Астану и защиты от возможных подтоплений. Кроме того, было осмотрено состояние озера Майбалык и Вячеславского водохранилища.

В Министерстве водных ресурсов заявили, что разработали проект постановления правительства "О создании некоммерческого акционерного общества "Национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология". Ведомство организовано с целью цифровизации управления подземными водными ресурсами.

В Air Astana также пришлось делать заявления на фоне паводковой ситуации в стране. Ранее в соцсетях появились скрины, из которых следовало, что авиабилет из Атырау в Астану на самолете Air Astana якобы стоит от 527 764 до 1 201 964 тенге. В авиакомпании информацию назвали некорректной.

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Аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал о выплатах, которые получат пострадавшие от паводков в регионе. По словам акима, угроза подтопления жилых домов в селе Жалаулы Актогайского района полностью снята и обстановка стабилизирована.

В нескольких регионах Казахстана идет рассылка о том, что "в связи с наводнениями в Иртыш попадает вода с затопленных сел. Под водой оказались кладбища и скотомогильники. В городе участились случаи кишечных заболеваний". В Министерстве здравоохранения данную информацию опровергли.

В РГП "Казгидромет" озвучили прогноз по паводкам в регионах. По словам пресс-секретаря РГП "Казгидромет" Алины Исмагуловой, подъемы уровня воды продолжаются в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

И закончим блок о паводках доброй новостью. Пенсионер-крановщик из Актобе спас город от наводнения. Как это произошло, можно прочитать по ссылке.

Назначения в Акорде и поручения Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности Казахстана. Этот пост с 14 апреля 2022 года занимал Канат Сейдгапбаров.

Глава государства поручил акимам областей и городов, не затронутых паводками, начать кампанию по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов. Также поручено привести в порядок дороги.

Авария с участием казахстанского автобуса в России

В Самарской области России произошло смертельное ДТП с участием автобуса из Казахстана. Случилось это 8 апреля примерно в 1:00 в Кинельском районе. На месте погибли два пассажира. Предварительно, 10 пассажиров доставлены в медицинское учреждение.

"Казгидромет" запустил прогноз наукастинга

На данный момент наукастинг доступен по 22 городам Казахстана, в дальнейшем РГП "Казгидромет" будет транслировать прогноз всех городов республики. Данный прогноз удобен для жителей, так как это 100%-ная информация по изменению погоды в ближайшие часы с указанием изменения силы и направления ветра, наличия или отсутствия осадков и их интенсивности, а также изменения температуры воздуха.

Наукастинг представляет собой детализированный прогноз погоды на ближайшие время (до 2-6 часов), основанный на численном решении системы уравнений гидротермодинамики с учетом процессов в атмосфере.

Когда в Алматы начнут отключать отопление

В связи с установившейся в городе среднесуточной температурой наружного воздуха более +8⁰С и выше, зафиксированной гидрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, принято решение завершить отопительный сезон 2023-2024 года в Алматы.

Отключение отопления начнется поэтапно с 15 апреля. В следующем порядке: сначала административные здания, учебные заведения, объекты культуры и другие, затем жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы) и социальные объекты (детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения).

Обновлены правила работы "Правительства для граждан"

МЦРИАП приказом от 1 апреля 2024 года внесло изменения в Правила деятельности Государственной корпорации "Правительство для граждан". В частности, правила изложены в новой редакции.

Прием заявлений и выдача готовых результатов государственных услуг осуществляется через государственную корпорацию с понедельника по пятницу включительно с 9:00 до 18:00 без перерыва, дежурные отделы обслуживания населения государственной корпорации работают с понедельника по пятницу включительно с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00, кроме праздничных и выходных дней.

Ввоз сахара в Казахстан для переработки: разработаны правила

Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа "О некоторых вопросах ввоза сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан". В частности, разработаны Правила подтверждения целевого назначения товаров, согласно которым уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса осуществляет подтверждение целевого назначения ввозимого сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки в РК, в размере не более 300 тыс. тонн.

Пассажирка с холерой в Алматы

5 апреля 2024 года стало известно, что на борту рейса авиакомпании Air Astana Дели – Алматы выявили пассажирку с холерой. Больную и контактных пассажиров госпитализировали в инфекционный стационар Алматы. Через три дня в ДСЭК города сообщили, что среди контактных лиц не выявили больных или же носителей холеры. При этом несколько членов экипажа остаются в стационаре.

Новые праздники в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения в перечень профессиональных праздников. В частности, перечень дополняется следующими праздниками: