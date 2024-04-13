Казахстанцев призвали не распространять ложную информацию об угрожающей ситуации из-за паводков

В Министерстве культуры и информации Казахстана обратились к гражданам не распространять непроверенную информацию, а также фейки о якобы угрожающей ситуации в связи с паводками. В министерстве подчеркнули, что это мешает работе по их ликвидации, сообщает Zakon.kz.

В информации указано, что в этой непростой ситуации, которая требует максимальной концентрации и эффективности ресурсов, необходимо проявить сознательность, аккумулируя все силы на поддержки.

"Дорогие друзья! В настоящее время Казахстан борется с водной стихией. На борьбу с паводками брошены все возможные силы и резервы, человеческие ресурсы и техника. Сами жители подтопленных районов, а с ними более двадцати тысяч волонтеров работают плечом к плечу с государственными органами. Казахстанцы проявили привычное для нас единение, сочувствие и сопричастность. На предельном уровне самоотверженности и профессионализма, круглосуточно, на грани человеческих возможностей работают сотрудники ЧС, министерств обороны и внутренних дел, аварийных служб, государственные служащие. Сегодня важна каждая работающая бригада, каждая единица техники и каждая пара рук. В этот сложный момент, требующий максимальной концентрации и эффективности ресурсов, нам необходимо проявить такую же слаженность и ответственность при распространении информации. К сожалению, были случаи, когда из-за фейковых сообщений о возникновении аварий и подтоплений, спасательные и аварийные бригады направлялись туда для выполнения работ, но лишь зря теряли время", – отмечается в обращении.

В ведомстве добавили, что в ходе мониторинга информационного поля министерством выявлено 29 фактов распространения ложной и некорректной информации, которая в последующем получила опровержение со стороны уполномоченных органов.

"Основная часть ложной информации была связана с распространением в мессенджерах фейковых рассылок. Наиболее часто вбрасывалась недостоверная информация в отношении угроз прорыва плотин, разрушения дорог республиканского значения, аварий на водохранилищах, электростанциях и других стратегических объектах, заражении питьевой воды, ложные сообщения о местах и порядке эвакуации, о сборах и выплатах денежных средств. Например, размещенная в социальных сетях информация о возможной аварийной остановке водоснабжения в г. Актобе и якобы открытии шлюза водохранилища была опровергнута Акиматом Актюбинской области. Акиматом Костанайской области было предоставлено официальное опровержение сообщения об обрушении части моста через реку Аят в районе Б. Майлина, а также о подтоплении скотомогильников в регионе. Хочу подчеркнуть, что по данным фактам были организованы выезды аварийных служб и сотрудников ДЧС, но на местах данная информация не подтвердилась. Жизненно необходимая помощь не была получена в других местах и людьми, которые в ней остро нуждались. Минздраву и другим госорганам приходится постоянно опровергать фейки об угрозе вспышек инфекционных заболеваний на затопленных территориях и якобы недостаточном контроле ситуации со стороны эпидемиологической службы". Министерство культуры и информации РК

Также в министерстве предупредили о манипуляциях мошенников на фоне паводковой ситуации в стране и горе людей, чтобы осуществить свой злой умысел.

"Уважаемые друзья! Серьезные риски несут и заведомо ложные сообщения о выплатах пострадавшим от паводков. В последние дни появились фейковые рассылки о якобы многомиллионных выплатах, обещанных главой государства пострадавшим от паводков, и сборах денежных средств от имени премьер-министра и членов правительства. Не нужно верить такой информации. Кроме того, мошенники начали использовать ситуацию с паводками, чтобы обмануть казахстанцев. Злоумышленники публикуют в сети интернет информацию под названием "Проверьте свой ИИН на наличие выплат", "Получите компенсацию до 3 миллионов тенге", "Скорее получите пособие от государства", чтобы впоследствии завладеть персональными данными и финансовыми средствами казахстанцев. Для того чтобы эти объявления выглядели правдоподобно, преступники используют названия казахстанских банков и госорганов. К примеру, в Facebook, Instagram и Telegram часто публикуют сообщения якобы о выплатах Минтруда и соцзащиты совместно с различными банками. А также, о том, что Министерство финансов будто бы приняло новое постановление и тоже возмещает убытки. Чтобы ввести людей в заблуждение, мошенники под каждым постом размещают комментарии ботов со словами благодарности. Все указанные заведомо ложные сообщения были оперативно опровергнуты государственными органами и по всем фактам направлены уведомления в правоохранительные органы. По всем выявленным фактам нарушений материалы направлены в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия оперативно-розыскных и процессуальных мер", – говорится в информации.

Ранее авторам фейков о паводках пригрозил вице-премьер Канат Бозумбаев.