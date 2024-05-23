Как сельские школы и детсады Акмолинской области повышают качество образования

В Акмолинской области прошел информационный пресс-тур для региональных и республиканских СМИ по вопросам воспитательной работы, взаимодействия педагогов с родителями, техническому оснащению школ и приобретению новых предметных кабинетов, сообщает Zakon.kz.

В ходе тура журналисты посетили несколько средних школ и детский сад.

Стартовал пресс-тур в детском саду "Балдырған" города Макинска Буландынского района. Руководство дошкольного учреждения проинформировало о новшествах, которые произошли в садике.

"В нашем детском саду особое внимание уделяется привитию любви к национальной культуре, обычаям и истории родного края. В каждой группе есть уголки национальной культуры, внутри они оснащены казахскими орнаментами. В дошкольном образовании применяется метод этнопедагогики, в рамках которой дети знакомятся с народной утварью, национальными инструментами, предметами быта наших предков", – акцентировала директор детского сада Акпентаева.

По словам директора, методика направлена на привитие детям с малых лет национальных ценностей и воспитание патриотического духа у подрастающего поколения. К тому же, дети знакомятся с казахскими обычаями и приметами (нельзя руками держать порог, перешагивать через лежащего человека и др.).

Фото: Управление образования Акмолинской области

По информации Райхан Зейнулловны, в садике на государственном языке получают знания 43 представителя некоренных этносов. По ее мнению, тот факт, что родители отдают детей в казахский садик, говорит о том, что общество хочет прививать патриотизм своим детям, а также знать историю и язык страны, в которой они проживают.

В ходе пресс-тура журналистам показали современный бассейн, работающий круглосуточно. Его активно посещают все учащиеся. К тому же, в детском саду есть зимний сад, в котором растет 58 видов растений: множество видов цветов, дикая яблоня, сосна, черемуха, сирень, рябина, ирга, малина и черная смородина. Дети сюда приходят с мольбертами и рисуют, коллектив сада утверждает, что это главная их изюминка.

Далее гости направились в школу имени Балуана Шолака, проектная мощность которой 360 человек, в данный момент тут обучается свыше 500 учеников, в две смены.

"Современное оснащение на сумму 250 млн предоставлено фондом "Казахстан халкына", 25 кабинетов оснастили в прошлом году, добавили STEM-лабораторию, теле- и арт-студии и библиотеку. За девять месяцев обучения благодаря современному оснащению наши учащиеся показывают высокие результаты на международных олимпиадах. Заняли уже третье место по республике на олимпиаде по робототехнике, два ученика и наставник приняли участие на мировом чемпионате по робототехнике в Турции, получили направление в Италию. В текущем году наша учительница Устажанова Ляззат Амантаевна стала лучшим педагогом страны за авторскую методику по вязанию ковров. На следующий год намечается капитальный ремонт школы по госпрограмме", – подчеркнули в администрации школы имени Балуана Шолака города Макинска.

Фото: Управление образования Акмолинской области

Передовыми технологиями отличается основная школа №3 города Акколь, в которой инклюзивные кабинеты оснащены всем современным оборудованием, работают логопеды, педагоги-психологи. Все инструменты в классах направлены на развитие и повышение интеллектуальных способностей учеников, посещающих инклюзивные классы.

"Инклюзивный кабинет открыт в этом году, потрачено порядка 8 млн тенге. В начальных классах нашей школы есть девять учеников, которые нуждаются в логопеде, и один учащийся, которого мы обучаем на дому. Кабинеты обеспечены всем необходимым инвентарем и литературой. К тому же, открыт кабинет для особенных детей, он универсальный, имеются все инструменты для работы с такой категорией детишек, это очень удобно и для родителей. Для меня открытие таких кабинетов – большая радость, приятно осознавать, что я могу помочь детям, и мы уже видим результаты работы. Помимо этого, в школе есть швейный кабине для начинающих швей и кухня для получения основных навыков повара. Также работает клуб матерей, в котором девочки получают знания", – проинформировала педагог-логопед Алия Айбарбекова.

Как сообщили в учебном заведении, педагоги работают и обмениваются опытом с НИШ и передают свои знания сельским учителям района. Третий год основная школа №3 города Акколь работает как опорная, помогающая повысить уровень знаний школ ближайших сел. Также на данный момент 35 кабинетов в школе обновили, появились арт- и телестудии, STEM-лаборатория, актовый и спортивный залы. Кроме того, учащиеся обеспечены дополнительным образованием вне школы, для них предусмотрены оснащенные кабинеты, особый интерес дети проявляют к нанотехнологии и физике, изучая новшества этих направлений.

В рамках выездного мероприятия представители СМИ ознакомились с деятельностью основной школы имени Сагадата Нурмагамбетова села Енбек Аккольского района. В ней работает центр поддержки родителей, планируется капитальный ремонт на сумму более 180 млн тенге, где будет заменено все, начиная от пола и заканчивая кровлей.

"В этом году установили интернет Starlink и локальную сеть, во всех кабинетах имеются стационарные компьютеры, кабинет информатики оборудован 10 моделями роботов, здесь дети занимаются робототехникой. Школа развивается всесторонне, для воспитания военно-патриотического духа мы заключили меморандум с Министерством обороны и учащиеся 10-11 классов, создав клуб "Сагадат сарбаздары", посещают военную часть, участвуют в строевой и тактической подготовке. Девочкам уделяется особое внимание, в школе работает клуб "Әжелер", где матери и бабушки делятся мудрыми советами, показывают национальные традиции, учат вязанию и игре на домбре", – рассказали в администрации школы.

По информации управления образования, в Акмолинской области открыто 46 кабинетов поддержки инклюзии, в которых трудятся 159 педагогов и посещают которые 897 детей, что является своевременной поддержкой детей и родителей.

В 2024 году планируется открытие 30 кабинетов поддержки инклюзивного образования во всех районах и городах области на сумму 375,0 млн тенге.

Согласно плану на 2020-2025 годы "Расширение сети ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования", к 2025 году планируется открыть еще 60 ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования.