Токаев поздравил медалистов Международной олимпиады по химии
Как пишет Акорда, президент пожелал юным дарованиям новых свершений на пути к Олимпу знаний. Оказалось, что сборная нашей страны уже третий год подряд демонстрирует высокие результаты в этом престижном турнире.
"В этом году вы показали блестящий уровень знаний, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Тем самым вы доказали конкурентоспособность и высокий авторитет отечественного образования в международной науке".Касым-Жомарт Токаев
Глава государства особо отметил заслуги педагогов и родителей победителей олимпиады.
В числе медалистов:
- Ринат Илюсизов – ученик 11 класса школы-лицея №8 для одаренных детей города Павлодара;
- Кирилл Ким – ученик 11 класса НИШ ФМН города Астана;
- Абылай Кабдулхадыр – ученик 11 класса НИШ ФМН города Астана;
- Адильжан Молдагул – ученик 11 класса лицея-интерната "Білім-инновация" Мангистауской области.
Тренеры команды Казахстана: Азамат Жаксылыков и Санжар Бегдаир – многократные победители республиканских и международных олимпиад.
Обладатели золотых медалей, фото: пресс-служба Минпросвещения РК
1 августа стало известно, что МВД подготовило приказ, которым вносится изменение в Стандарты и требования к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения.