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Токаев поздравил медалистов Международной олимпиады по химии

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 05:00 Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
1 августа президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму призерам 56-ой Международной химической олимпиады в Эр-Рияде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент пожелал юным дарованиям новых свершений на пути к Олимпу знаний. Оказалось, что сборная нашей страны уже третий год подряд демонстрирует высокие результаты в этом престижном турнире.

"В этом году вы показали блестящий уровень знаний, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Тем самым вы доказали конкурентоспособность и высокий авторитет отечественного образования в международной науке".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства особо отметил заслуги педагогов и родителей победителей олимпиады.

В числе медалистов:

  • Ринат Илюсизов – ученик 11 класса школы-лицея №8 для одаренных детей города Павлодара;
  • Кирилл Ким – ученик 11 класса НИШ ФМН города Астана;
  • Абылай Кабдулхадыр – ученик 11 класса НИШ ФМН города Астана;
  • Адильжан Молдагул – ученик 11 класса лицея-интерната "Білім-инновация" Мангистауской области.

Тренеры команды Казахстана: Азамат Жаксылыков и Санжар Бегдаир – многократные победители республиканских и международных олимпиад.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 05:00

Обладатели золотых медалей, фото: пресс-служба Минпросвещения РК

1 августа стало известно, что МВД подготовило приказ, которым вносится изменение в Стандарты и требования к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения.

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