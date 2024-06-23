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Президент поздравил стражей порядка с Днем полиции

полицейский, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 10:01 Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников правоохранительных органов с профессиональным праздником – Днем полиции, сообщает Zakon.kz.

Поздравление главы государства опубликовала пресс-службе президента.

"Уважаемые сотрудники полиции и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы стоите на страже закона и правопорядка, обеспечиваете спокойствие и безопасность граждан", – начал Токаев.

Президент отметил важность профессии полицейского.

"Общество возлагает на вас огромную ответственность и предъявляет высокие требования. Вы должны показывать образец профессионализма и эффективности, добросовестного исполнения служебного долга и внимательного отношения к проблемам людей. Важно, чтобы каждый из вас был примером безупречной честности, искреннего патриотизма, подлинного ответственного гражданства".

В заключение Токаев пожелал полицейским добрых слов.

"Уверен, вы продолжите содействовать укоренению в стране принципа "Закон и Порядок", внося неоценимый вклад в построение справедливого государства и гармоничного общества. Желаю вам благополучия и успехов!" – заключил президент.

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23 июня в Казахстане отмечается два профессиональных праздника – День полиции и День государственного служащего. Госслужащие также не остались без теплых слов от президента. 

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