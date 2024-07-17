Стали известны подробности строительства дороги "Актобе-Хромтау-Улгайсын"
По данным пресс-службы Министерства транспорта Казахстана, дорогу переведут в первую категорию с четырехполосным движением. Сами работы проводятся в Хромтауском районе Актюбинской области.
Начало границы новой четырехполосной дороги отсчитывается в близи города Хромтау с прохождением населенных пунктов п. Акжар, ст. Жазык. На этом участке будет два моста и два путепровода.
Фото: пресс-служба МТ РК
На участке работают порядка 100 единиц техники и 120 человек. Для ускорения работ планируется привлечь дополнительную технику и рабочих. В этом году подрядные организации завершат все земляные работы, а также проложат водопропускные трубы вдоль дороги для стока талых вод.
15 июля открыто четырехполосное движение на первых участках автодороги Караганда – Балхаш.