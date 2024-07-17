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Законодательство РК

Стали известны подробности строительства дороги "Актобе-Хромтау-Улгайсын"

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 07:38 Фото: пресс-служба МТ РК
17 июля стали известны подробности строительства дороги республиканского значения "Актобе-Хромтау-Улгайсын", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства транспорта Казахстана, дорогу переведут в первую категорию с четырехполосным движением. Сами работы проводятся в Хромтауском районе Актюбинской области.

Начало границы новой четырехполосной дороги отсчитывается в близи города Хромтау с прохождением населенных пунктов п. Акжар, ст. Жазык. На этом участке будет два моста и два путепровода.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 07:38

Фото: пресс-служба МТ РК

На участке работают порядка 100 единиц техники и 120 человек. Для ускорения работ планируется привлечь дополнительную технику и рабочих. В этом году подрядные организации завершат все земляные работы, а также проложат водопропускные трубы вдоль дороги для стока талых вод.

15 июля открыто четырехполосное движение на первых участках автодороги Караганда – Балхаш.

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Министерство транспорта РК Актобе Актюбинская область Хромтау 2024 год Строительство дорог Хорошие новости Автодороги
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