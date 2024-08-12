Демеу Жадраев и его мама посмотрели свой новый дом в Жаркенте
Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области
11 августа серебряный призер летних Олимпийских игр в Париже Демеу Жадраев и его мама Кулипа Бижанова посетили подаренный им областными властями новый дом в городе Жаркенте, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба акимата области, новый дом полностью обставлен современной мебелью и бытовой техникой.
Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области
Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области
Такая забота позволит маме героя Олимпийских игр проживать в комфортных условиях.
Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области
"Этот дом станет для моей матери теплым и безопасным местом, а для меня – любимым местом, куда я с радостью буду приезжать".Демеу Жадраев
Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области
Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области
Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области
Днями ранее мы встречали Демеу Жадраева в аэропорту города Алматы. А 12 августа с мамой встретилась бронзовая призер Олимпийских игр в Париже Назым Кызайбай.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript