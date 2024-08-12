Демеу Жадраев и его мама посмотрели свой новый дом в Жаркенте

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

11 августа серебряный призер летних Олимпийских игр в Париже Демеу Жадраев и его мама Кулипа Бижанова посетили подаренный им областными властями новый дом в городе Жаркенте, сообщает Zakon.kz.

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