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Демеу Жадраев и его мама посмотрели свой новый дом в Жаркенте

Дом, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 07:33 Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области
11 августа серебряный призер летних Олимпийских игр в Париже Демеу Жадраев и его мама Кулипа Бижанова посетили подаренный им областными властями новый дом в городе Жаркенте, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба акимата области, новый дом полностью обставлен современной мебелью и бытовой техникой.

Демеу Жадраев, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 07:33

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

Демеу Жадраев, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 07:33

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

Такая забота позволит маме героя Олимпийских игр проживать в комфортных условиях.

Демеу Жадраев, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 07:33

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

"Этот дом станет для моей матери теплым и безопасным местом, а для меня – любимым местом, куда я с радостью буду приезжать".Демеу Жадраев
Дом, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 07:33

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

Демеу Жадраев, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 07:33

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

Дом, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 07:33

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

Днями ранее мы встречали Демеу Жадраева в аэропорту города Алматы. А 12 августа с мамой встретилась бронзовая призер Олимпийских игр в Париже Назым Кызайбай.

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