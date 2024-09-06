Призеру Паралимпиады Габбасову помогут погасить ипотеку
6 сентября 2024 года в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) рассказали о встрече спортсмена.
"Вся команда Министерства собралась, чтобы поздравить нашего коллегу Еркина Габбасова с серебряной медалью на Паралимпиаде 2024 года в Париже! Мы очень гордимся тем, что среди нас есть спортсмен, который принес Казахстану первую медаль в паралимпийской стрельбе".Пресс-служба МЦРИАП РК
Примечательно, что Габбасов работает в Кокшетауском специализированном центре обслуживания населения с 2014 года.
Также отмечено, что министр Жаслан Мадиев лично поздравил и вручил Еркину благодарственное письмо, а также медаль "Үздік цифрландырушы".
"Наше министерство решило помочь ему в закрытии долговых обязательств по ипотеке, предоставив сертификат на семь млн тенге. Поздравляем еще раз и желаем дальнейших побед!"Пресс-служба МЦРИАП РК
В 2007 году Еркин Габбасов, работая на стройке, сорвался с 12 этажа строящегося дома. Суд полностью признал вину предприятия, которое не застраховало сотрудника от несчастного случая на производстве. Еркин попал в реанимацию, затем два года был прикован к постели, получив пожизненную первую группу инвалидности. С 2009 года учился сидеть в инвалидной коляске. Позднее трудоустроился в специализированный центр обслуживания населения в городе Кокшетау.
Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
31 августа на летних Паралимпийских играх 2024 в Париже в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м стоя в классе SH1 Габбасов занял второе место с результатом 247,7 очка, уступив только стрелку из Южной Кореи Пак Джинхо, установившему новый рекорд Паралимпийских игр (249,4 очка).