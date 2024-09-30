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В Казахстане откроют филиал МГИМО

Студенты, университет, вуз, абитуриенты, выпускники, поступление, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 17:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в конференции "Устойчивое развитие и безопасность на евразийском пространстве". В своем выступлении он заявил, что в Казахстане откроют филиал Московского государственного института международных отношений (МГИМО), сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил важную роль сферы образования в деле укрепления дружественных связей между народами Казахстана и России.

По его словам, в России сейчас обучается более 60 тыс. студентов из Казахстана.

"Сегодня в нашей стране успешно работают филиалы известных российских вузов. Планируется открытие в Казахстане филиала МГИМО".Касым-Жомарт Токаев.

Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации – один из ведущих российских и мировых вузов, готовящий специалистов по 18 направлениям. Является подведомственным образовательным учреждением Министерства иностранных дел России.

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Летом 2024 года сообщалось о планах открыть в Казахстане филиалы трех южнокорейских университетов.

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