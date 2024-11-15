Госнаграды Казахстана пополнятся новыми почетными званиями

Выступая 15 ноября 2024 года на первом Форуме работников сельского хозяйства, глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в своем недавнем Послании предложил учредить почетные звания для представителей рабочих профессий, изобретателей и ученых, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в систему государственных наград планируется включить еще девять почетных званий.

"В частности, в знак признания огромного вклада работников сельского хозяйства в развитие страны будет учреждено звание "Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері". Депутаты рассматривают вопрос о внесении изменений в соответствующие законы. В течение следующего года, объявленного Годом рабочих профессий, в центре внимания должны быть подлинные люди труженики. Уверен, это будет способствовать популяризации в обществе ценностей трудолюбия и профессионализма". Касым-Жомарт Токаев

2 сентября 2024 года Касым Жомарт Токаев в своем Послании к народу Казахстана объявил 2025 год Годом рабочих профессий. 7 ноября стало известно, что подготовлено постановление правительства "О проекте указа президента РК "Об объявлении Года рабочих профессий".