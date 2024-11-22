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Зоопарк Шымкента похвастался волчатами от уникальной пары

Зоопарк Шымкента похвастался волчатами от уникальной пары, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 17:56 Фото: pixabay
Администрация Шымкентского зоопарка поделилась необыкновенной историей. Как оказалось, 7 месяцев назад здесь родились сразу три волчонка от уникальной пары – матери черного волка и отца степного волка. Это событие, подчеркнули специалисты, стало настоящим подарком, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники зоопарка отметили, что черный волк, символ загадочности и силы, с его густой темной шерстью и яркими глазами, передал своим детенышам особую харизму.

"А степной волк, известный своей грацией и выносливостью, добавил этим малышам своей свободолюбивой энергии. Волчата унаследовали черты обоих родителей: их окраска – это гармония света и тени, что делает их еще более особенными".Администрации зоопарка Шымкента

В описании с видео с волчатами за 24 ноября 2024 года сказано, что они уже начали исследовать окружающий мир, учатся играть друг с другом и проявляют первые повадки взрослых волков.

18 ноября в зоопарке рассказывали о другом важном событии: европейских ланей переселили в новое просторное место. Теперь, по словам специалистов, эти грациозные животные могут наслаждаться улучшенными условиями и большим пространством для передвижения.

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Анастасия Московчук
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