Зоопарк Шымкента похвастался волчатами от уникальной пары

Администрация Шымкентского зоопарка поделилась необыкновенной историей. Как оказалось, 7 месяцев назад здесь родились сразу три волчонка от уникальной пары – матери черного волка и отца степного волка. Это событие, подчеркнули специалисты, стало настоящим подарком, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники зоопарка отметили, что черный волк, символ загадочности и силы, с его густой темной шерстью и яркими глазами, передал своим детенышам особую харизму.

"А степной волк, известный своей грацией и выносливостью, добавил этим малышам своей свободолюбивой энергии. Волчата унаследовали черты обоих родителей: их окраска – это гармония света и тени, что делает их еще более особенными". Администрации зоопарка Шымкента

В описании с видео с волчатами за 24 ноября 2024 года сказано, что они уже начали исследовать окружающий мир, учатся играть друг с другом и проявляют первые повадки взрослых волков.

18 ноября в зоопарке рассказывали о другом важном событии: европейских ланей переселили в новое просторное место. Теперь, по словам специалистов, эти грациозные животные могут наслаждаться улучшенными условиями и большим пространством для передвижения.