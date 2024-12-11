Отец убитого Шерзата Полата арестован на 15 суток за хулиганство
По данным суда, 10 декабря Каражаубай Нурымов получил приговор за "за совершение мелкого хулиганства", выраженного в нецензурной брани в общественном месте, оскорбительном приставании к сотрудникам полиции, действиях, демонстрирующих неуважение к окружающим, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан, создании препятствий для движения транспортных средств.
Такой же административный арест поручила Бахыт Реймова, двоюродная сестра отца погибшего подростка. Другая сестра Салтанат Нурумаова оштрафована на 20 МРП.
4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.
Накануне, 9 декабря, на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Полата. По предварительным данным, 30-летний Нурганат Гаипбаев покончил жизнь самоубийством через повешение. Позднее ДП Алматинской области показал предсмертные сообщения дяди 16-летнего подростка.