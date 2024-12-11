Отец убитого Шерзата Полата арестован на 15 суток за хулиганство

Информацию о задержании Каржаубая Нурымова, отца убитого в Талгарском районе Шерзата Полата, сообщили в Енбекшиказахском районном суде, сообщает Zakon.kz.

По данным суда, 10 декабря Каражаубай Нурымов получил приговор за "за совершение мелкого хулиганства", выраженного в нецензурной брани в общественном месте, оскорбительном приставании к сотрудникам полиции, действиях, демонстрирующих неуважение к окружающим, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан, создании препятствий для движения транспортных средств.



Такой же административный арест поручила Бахыт Реймова, двоюродная сестра отца погибшего подростка. Другая сестра Салтанат Нурумаова оштрафована на 20 МРП.

Ранее стали известны результаты судмедэкспертизы по делу о гибели дяди Шерзата Полата.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.

Накануне, 9 декабря, на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Полата. По предварительным данным, 30-летний Нурганат Гаипбаев покончил жизнь самоубийством через повешение. Позднее ДП Алматинской области показал предсмертные сообщения дяди 16-летнего подростка.