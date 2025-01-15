В Алматы появился новый сквер с катком
Фото: pexels
На заброшенной территории в микрорайоне Жас-Канат Турксибского района Алматы построен современный сквер с ледовым катком. Об этом стало известно Zakon.kz 15 января 2025 года из сообщения городского акимата.
К примеру, на территории уложены асфальт и брусчатка, установлены элементы уличного освещения, системы автополива, скамьи и урны.
Также оборудованы парковочные места и проложена арычная сеть. В предстоящий сезон планируется посадка молодых деревьев, что придаст скверу еще больше зелени и уюта.
Главной особенностью нового пространства стал ледовый каток площадью 450 м², который в летнее время будет преобразован в площадку для катания на роликах.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Напомним, что в Алматы с 1 декабря заработали 12 бесплатных открытых ледовых катков. Катки работают ежедневно по следующим адресам:
- площадь Абая перед Дворцом Республики;
- Halyk Arena;
- парк имени 28 героев-панфиловцев;
- парк имени первого президента;
- площадь перед Наурызбайским акиматом;парковка КБТУ;
- стадион "Авиатор";
- мкр. Кокжиек;
- парк "Гулдер";
- Almaty Arena;
- дом школьников №6;
- перед ТЮЗом им. Мусрепова.
Еще один новый сквер появился в Алматы в мкр. Алатау. Об этом мы сообщали в конце 2024 года.
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