В Алматы появился новый сквер с катком

На заброшенной территории в микрорайоне Жас-Канат Турксибского района Алматы построен современный сквер с ледовым катком. Об этом стало известно Zakon.kz 15 января 2025 года из сообщения городского акимата.

К примеру, на территории уложены асфальт и брусчатка, установлены элементы уличного освещения, системы автополива, скамьи и урны.

Также оборудованы парковочные места и проложена арычная сеть. В предстоящий сезон планируется посадка молодых деревьев, что придаст скверу еще больше зелени и уюта.

Главной особенностью нового пространства стал ледовый каток площадью 450 м², который в летнее время будет преобразован в площадку для катания на роликах.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, что в Алматы с 1 декабря заработали 12 бесплатных открытых ледовых катков. Катки работают ежедневно по следующим адресам:

площадь Абая перед Дворцом Республики;

Halyk Arena;

парк имени 28 героев-панфиловцев;

парк имени первого президента;

площадь перед Наурызбайским акиматом;парковка КБТУ;

стадион "Авиатор";

мкр. Кокжиек;

парк "Гулдер";

Almaty Arena;

дом школьников №6;

перед ТЮЗом им. Мусрепова.

Еще один новый сквер появился в Алматы в мкр. Алатау. Об этом мы сообщали в конце 2024 года.