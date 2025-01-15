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События

В Алматы появился новый сквер с катком

В Алматы появился новый сквер с катком, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 11:57 Фото: pexels
На заброшенной территории в микрорайоне Жас-Канат Турксибского района Алматы построен современный сквер с ледовым катком. Об этом стало известно Zakon.kz 15 января 2025 года из сообщения городского акимата.

К примеру, на территории уложены асфальт и брусчатка, установлены элементы уличного освещения, системы автополива, скамьи и урны.

Также оборудованы парковочные места и проложена арычная сеть. В предстоящий сезон планируется посадка молодых деревьев, что придаст скверу еще больше зелени и уюта.

Главной особенностью нового пространства стал ледовый каток площадью 450 м², который в летнее время будет преобразован в площадку для катания на роликах.

Еще один заброшенный пустырь в Алматы превратили в сквер с катком, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 11:57

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, что в Алматы с 1 декабря заработали 12 бесплатных открытых ледовых катков. Катки работают ежедневно по следующим адресам:

  • площадь Абая перед Дворцом Республики;
  • Halyk Arena;
  • парк имени 28 героев-панфиловцев;
  • парк имени первого президента;
  • площадь перед Наурызбайским акиматом;парковка КБТУ;
  • стадион "Авиатор";
  • мкр. Кокжиек;
  • парк "Гулдер";
  • Almaty Arena;
  • дом школьников №6;
  • перед ТЮЗом им. Мусрепова.

Еще один новый сквер появился в Алматы в мкр. Алатау. Об этом мы сообщали в конце 2024 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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