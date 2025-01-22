В Астане из-за морозов на дистанционку перевели школьников первой и второй смен

Фото: unsplash

Учащиеся с нулевых по девятые классы первой и второй смен столичных школ в среду, 22 января 2025 года, переведены на удаленку из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

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