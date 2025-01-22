В Астане из-за морозов на дистанционку перевели школьников первой и второй смен
Фото: unsplash
Учащиеся с нулевых по девятые классы первой и второй смен столичных школ в среду, 22 января 2025 года, переведены на удаленку из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.
Официальное сообщение об этом распространило Управление образования Астаны:
"22 января 2025 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения".
Ранее уже сообщалось о переходе на дистанционный формат обучения первой смены.
Непогода разыгралась в Астане вчера, 21 января. Разбушевавшаяся стихия внесла существенные корректировки. К примеру, на автодороге Астана – Бурабай в результате ухудшения погодных условий образовалось скопление более 500 автомобилей.
Также снегопад и гололед прогнозируют в Алматы. Жителей и гостей города просят соблюдать основные правила безопасности.
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