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Общество

В Астане из-за морозов на дистанционку перевели школьников первой и второй смен

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 11:13 Фото: unsplash
Учащиеся с нулевых по девятые классы первой и второй смен столичных школ в среду, 22 января 2025 года, переведены на удаленку из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Официальное сообщение об этом распространило Управление образования Астаны:

"22 января 2025 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения".

Ранее уже сообщалось о переходе на дистанционный формат обучения первой смены.

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Непогода разыгралась в Астане вчера, 21 января. Разбушевавшаяся стихия внесла существенные корректировки. К примеру, на автодороге Астана – Бурабай в результате ухудшения погодных условий образовалось скопление более 500 автомобилей.

Также снегопад и гололед прогнозируют в Алматы. Жителей и гостей города просят соблюдать основные правила безопасности.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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