Асет Иргалиев снова возглавил Агентство по стратегическому планированию и реформам РК

28 февраля стало известно о смене главы Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, сообщает Zakon.kz.

Ведомство возглавил Асет Иргалиев.

"Указом главы государства Иргалиев Асет Арманович назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – сказано в сообщении Акорды.

Асет Иргалиев родился в 1986 г. в Костанае. В 2008 г. окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, Международную школу бизнеса в Швеции, в 2009 г. – Университет Йорка и в 2010 г. – Университет Ноттингема. По специальности экономист. Владеет казахским, русским, английским и немецким языками.

Трудовую деятельность начал в сентябре 2010 г. региональным аналитиком экономической политики по Восточной Европе и Кавказу в экономическом департаменте Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне. С октября 2011 г. по ноябрь 2012 г. работал главным региональным аналитиком в этом же департаменте. В ноябре 2011 г. стал региональным экономистом банка.

В январе 2013 г. был назначен директором центра развития предпринимательства АО "Институт экономических исследований". В данной структуре Иргалиев проработал вице-президентом, заместителем председателя правления, первым заместителем председателя правления до начала 2016 г. В феврале 2016 г. был назначен председателем правления АО "Институт экономических исследований".

С октября 2016 г. занимал должность советника председателя правления АО "НУХ "Байтерек", а в декабре 2016 г. был назначен советником премьер-министра РК. В 2017-2018 годы работал заведующим Центром проектного управления Канцелярии премьер-министра РК.

С сентября 2018 г. по март 2019 г. занимал должность вице-министра национальной экономики РК. С марта 2019 г. по август 2019 г. работал заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра РК. Затем занял пост первого вице-министра национальной экономики. С января 2021 по июнь 2022 года – министр национальной экономики РК. С июня 2022 по февраль 2023 года работал председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

В сентябре 2023 – мае 2024 года занимал должность помощника президента РК. До текущего назначения работал постоянным представителем Казахстана при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях.

Кроме того, 28 февраля глава государства назначил Каната Шарлапаева своим помощником, а Абая Кайырбекова назначил заместителем министра внутренних дел – главой КУИС.