Благодатный огонь доставили в Алматы
В Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня (храме Воскресения Христова) сошел Благодатный огонь. Иерусалимский патриарх Феофил III, по многовековой традиции из Кувуклии, раздал частицу огня всем молящимся в храме.
В Казахстан Благодатный огонь доставил протоиерей Игорь Светличный, клирик Свято-Никольского собора города Алматы.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Первые упоминания о сошествии Благодатного огня в храме Иерусалима появились в IV веке. Предание гласит, что известный в то время святитель Григорий горячо молился во время праздника Пасхи на месте Гроба Господня и вдруг увидел яркий нетварный свет. По другой легенде, Благодатный огонь возжигает ангел, который в канун праздника спускается на место погребения Христа.
Фото: Zakon.kz
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
Фото: Zakon.kz
Вечером 20 апреля – в сам день Пасхи – в 17:00 Благодатный огонь будет принесен в Вознесенский кафедральный собор города Алматы.